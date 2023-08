Un dehor per leggere libri e giornali in via Statuto a Boves

Dopo l’inaugurazione dei nuovi locali del 27 luglio scorso, dall’8 agosto al 30 settembre 2023 la Biblioteca Civica del Ricetto proporrà diverse attività. In particolare, durante l’orario di apertura al pubblico, verrà posizionato un dehor in via Statuto, dove sarà possibile leggere giornali e libri. Sarà previsto, inoltre, un angolo adibito ai giochi di società per i ragazzi.

Considerato che la larghezza di via Statuto non consente il transito dei veicoli in presenza del dehor, è quindi necessario emettere un’ordinanza di divieto di transito nel tratto di strada interessato dall’occupazione.

Pertanto, dal giorno martedì 8/08/2023 al giorno sabato 30/09/2023 in via Statuto, dall’intersezione con via Roma all’intersezione con piazza Caduti per la Libertà, la circolazione di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per l’evento, è vietata nei seguenti giorni e orari:

Martedì dalle ore 09,30 alle ore 18,45;

Mercoledì dalle ore 09,30 alle ore 12,45

Giovedì dalle ore 09,30 alle ore 18,45

Venerdì dalle ore 09,30 alle ore 18,45

dalle ore 09,30 alle ore 12,45

Inoltre, dal 8/08/2023 al 30/09/2023 nelle giornate di sabato (dalle ore 06.00 alle ore 14.00) la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per l’evento, è vietata nel tratto di via Roma compreso tra via Statuto e le intersezioni con via Santa Croce e via Ferruccio Ferrari.

Infine, la circolazione in via Statuto, nel tratto non impegnato dall’occupazione, è consentita ai veicoli diretti o in uscita dai passi carrabili esistenti solo in direzione di piazza Caduti per la Libertà.

in allegato un'immagine della rinnovata Biblioteca Civica del Ricetto