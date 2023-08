Mondovì: Fratelli d'Italia fa il punto sulle problematiche del territorio e i futuri appuntamenti elettorali

Il Circolo monregalese di Fratelli d’Italia, presieduto da Claudio Sarotto, non ha badato al periodo di ferie e ha organizzato un incontro in un locale di corso Italia a Mondovì, per la analisi di molte problematiche del Monregalese, attinenti la sfera sociale e le numerose importanti questioni amministrative.

Folto il numero di presenze, tra cui significativa l’adesione dei sindaci di larga parte della Granda, convenuti da zone di montagna come dalla pianura, a dimostrarla ramificazione di iscritti e simpatizzanti.

Erano presenti pure consiglieri provinciali, personalità politiche attualmente in carica o candidate per le future elezioni. Analisi serena e partecipata. Si sono posti in risalto molti dei problemi che stanno a cuore degli abitanti e spaziano ampiamente nei settori dei servizi, della sanità, dell’economia, delle infrastrutture.

Guardando già a lungo raggio si è voluto porre l’attenzione pure sulle Elezioni Amministrative della prossima primavera, particolarmente nei Comuni che saranno chiamati a rinnovare i propri consigli.

Altrettanto interessante il riferimento ai candidati al Parlamento Europeo e Regionale, di cui si è tratteggiato il profilo. Il confronto su tematiche sociali e amministrative attuali è stato davvero entusiasmante e ha convinto a riproporre, dopo le ferie, un nuovo momento di ulteriore analisi.