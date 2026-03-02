Referendum Giustizia, a Saluzzo il dibattito sulla separazione delle carriere con Esposito e Ronco

Giovedì 5 marzo alle ore 21 a Saluzzo, nella cornice del Salone degli Specchi della Caserma Mario Musso (piazza Montebello), il Comitato per il SÌ Saluzzo-Savigliano promuove un appuntamento di grande rilievo dedicato al Referendum di fine marzo sulla Giustizia.

Protagonisti della serata saranno il sen. Stefano Esposito ed il prof. avv. Mauro Ronco. Il primo, eletto tra le fila dei DS prima e del Partito Democratico poi, è un politico di lunga esperienza già membro della Commissione bicamerale antimafia del Parlamento e figura di primo piano nel dibattito nazionale sulle riforme istituzionali. Il secondo, già professore di Diritto penale nelle Università di Torino, Cagliari e Padova, è uno dei giuristi più autorevoli del panorama italiano che ha più volte collaborato come esperto con le Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, e già membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Consiglio Superiore della Magistratura.

A moderare l’incontro sarà l’avv. Nicolò Giordana che guiderà il dibattito su una riforma ritenuta dai promotori decisiva per rafforzare l’imparzialità del giudice, chiarire la distinzione tra funzione requirente e giudicante e garantire un processo realmente equidistante tra accusa e difesa.

L’incontro sarà un momento di approfondimento serio, documentato e aperto al confronto civile, volto a chiarire dubbi e a stimolare una partecipazione consapevole al voto.

Il Comitato per il SÌ Saluzzo-Savigliano invita tutti a partecipare ad una serata che si propone come un momento di informazione costruttiva e di approfondimento serio e qualificato, capace di offrire ai cittadini strumenti concreti per comprendere le ragioni del voto favorevole.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.