Referendum sulla giustizia: Enrico Morando in provincia di Cuneo per spiegare le ragioni del Sì dal fronte riformista

In vista del prossimo referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, il mondo del Centro e della Sinistra riformista della provincia di Cuneo scende in campo per sostenere la separazione delle carriere dei magistrati.

Domani, martedì 3 marzo, il territorio ospiterà un doppio incontro di alto profilo con la partecipazione straordinaria di Enrico Morando, già vice ministro dell'Economia e storico senatore del PDS, DS e PD, oggi figura di riferimento dell'area riformista nazionale e presidente dell'associazione Libertà Eguale.

L'iniziativa, promossa da partiti e associazioni che si riconoscono nel campo del centro o della sinistra, tra cui Azione, Libertà Eguale, Ora!, Partito Liberal Democratico, Partito Socialista Italiano, Più Europa e Radicali Italiani, mira a spiegare perché la riforma della giustizia non sia una battaglia di parte, ma un pilastro fondamentale per un giusto processo e per la piena attuazione dell'articolo 111 della Costituzione.

Il tour di Enrico Morando nella provincia si articolerà in due momenti aperti alla cittadinanza: prima tappa a Cuneo alle ore 18 presso la Sala mostre della Provincia (corso Nizza n°23), con gli interventi di Nicolò Musso (Segretario Cittadino di Azione), Flavio Martino (Assemblea Più Europa), Andrea Massa (Ora!), Francesco Hellmann (Referente Regionale Giustizia Sì) e Francesco Fragolino; a seguire alle ore 20:45 appuntamento ad Alba in Sala Riolfo (Cortile della Maddalena), con gli interventi di Massimo Giachino (Segretario Cittadino di Azione), Flavio Martino (Assemblea Più Europa), Cristina Morrone (Ora!), Francesco Hellmann (Referente Regionale Giustizia Sì) e Francesco Fragolino.

In entrambi gli appuntamenti, il senatore Enrico Morando dialogherà con Claudio Bo, storico giornalista liberale. L'introduzione dei lavori sarà affidata a Giacomo Prandi in veste di referente del Comitato referendario "Sì SEPARA Cuneo".

L'obiettivo degli incontri è scardinare il pregiudizio che vede la riforma della giustizia come un tema esclusivo della destra o dell'attuale governo: "La separazione delle carriere è una garanzia di imparzialità per il cittadino che entra in un'aula di tribunale," spiegano gli organizzatori. "Avere un giudice terzo, equidistante dall'accusa e dalla difesa, è il cuore della democrazia liberale. Enrico Morando, con la sua storia politica nel centrosinistra, rappresenta la voce autorevole di chi crede che una giustizia più equilibrata sia un obiettivo prioritario per l'intera area progressista e riformista."

La partecipazione agli eventi è libera e aperta a tutti i cittadini che desiderano approfondire i quesiti referendari prima del voto del 22/23 marzo.