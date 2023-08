Isiline porta la fibra ottica a Torre Mondovì

Da oggi, anche nel territorio comunale di Torre Mondovì è presente la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) che permette di raggiungere velocità di navigazione fino a 1 Gbps: attivarla è molto semplice, rivolgendosi al provider saluzzese Isiline che da anni si occupa di portare il servizio di connettività in tutta la provincia di Cuneo.

Ben 637 unità immobiliari sono raggiunte dal servizio, permettendo così a privati, aziende ed attività commerciali di accedere alla Banda Ultra Larga ed iniziare a navigare ultraveloce sul Web: un servizio, quello dell’accesso ad Internet, al giorno d’oggi sempre più importante per famiglie ed imprenditori che necessitano di comunicare con amici, parenti, clienti e fornitori.

Inviare file, riceverli, condividere contenuti o usufruire di trasmissioni in streaming sarà facilissimo grazie alla potenza della connessione in fibra ottica: i tecnici specializzati di Isiline, una volta sottoscritto il contratto, si occuperanno di collegare l’infrastruttura in strada (realizzata da Open Fiber) con l’unità immobiliare.

Per verificare la copertura e richiedere l’attivazione del servizio è possibile telefonare al numero unico di Isiline 0175/292929 oppure recarsi in uno dei punti vendita di Fossano, Cuneo, Saluzzo e Carmagnola: in alternativa è possibile sottoscrivere il contratto in completa autonomia, in qualsiasi momento della giornata, sullo Shop Online all’indirizzo shop.isiline.it.