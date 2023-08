Grandae Musica a Villa: grande successo sabato sera per gli allievi del Liceo Musicale [FOTO]

Grande successo ieri sera, sabato 6 agosto, per il secondo appuntamento di 'Grandae Musica a Villa', la rassegna concertistica estiva organizzata dall’Associazione GrandaMusica con il contributo del Comune di Villafalletto e la collaborazione della Banda Musicale “Conte Corrado Falletti”.

Ad esibirsi sono stati i talentuosi allievi del Liceo musicale cuneese che hanno riscosso molti applausi dal numeroso pubblico presente nel salone “Tavio Cosio” di Villafalletto.

“Voglio ringraziare personalmente questi ragazzi per lo spettacolo meraviglioso che ci propongono questa sera e per il tempo che ci dedicano loro e i loro insegnanti nonostante siano in periodo di vacanza – ha detto il sindaco Ilio Piana – Questi sono i momenti da sindaco che preferisco!”

Gli allievi delle classi di pianoforte (docenti Elisa Ferrara e Giuseppe Cappotto), di flauto (docente Elena Bollati), di canto (docente Elda Giordana), di chitarra (docente Giovanni Lugaro) e di violino (docente Isabella Slamig), hanno proposto un variegato programma di musiche di Doppler, Dvorak, Skrjabin, Rachmaninov.

Ecco il programma che hanno presentato:

Franz Doppler

Rondò n. 25 per due flauti e pianoforte

Clara Orsi e Matteo Campanella, flauti

Giorgio Macagno, pianoforte

Antonín Dvořák

Scherzo dalla Sonatina op. 100 per violino e pianoforte

Jacopo Calandri, violino

Klerton Skenderi, pianoforte

Tradizionale

Odessa Bulgarisch

Matteo Orsini, fisarmonica

Robert Schumann

Tema e quattro variazioni dagli Studi Sinfonici op.13

Nazareno Fusta, pianoforte

Georg Friedrich Händel

Ombra mai fu da “Serse”

Wolfgang Amadeus Mozart

Deh vien non tardar da “Le nozze di Figaro”

Ginevra Anghilante, voce

Nazareno Fusta, pianoforte

Vittorio Monti

Ciarda

Pietro Danna, violino

Klerton Skenderi, pianoforte

Sergej Rachmaninov

Pulcinella op. 3 n. 4

Klerton Skenderi, pianoforte



Carlos Gardel

Por una cabeza

Jacopo Calandri, violino

Matteo Orsini, fisarmonica

Klerton Skenderi, pianoforte

Prossimo appuntamento con la rassegna “Grandae Musica a Villa” è per sabato 19 agosto alle 21, Salone “Tavio Cosio”, con “Come un fiume” , letture dal libro di Teresa Angela Del Carmine con la partecipazione del GM Quartet (Elisa Ferrara, pianoforte; Claudia La Carruba, arpa; Laura Ferrara, viola; Lidia Mosca, violoncello)