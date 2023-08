Il pranzo di Ferragosto più gustoso è al Ristorante del Bramafam a Revello

Un pranzo di sicuro effetto e divertimento in compagnia di Daniele e Barbara, titolari del Ristorante del Bramafam a Revello, immerso nel fresco verde ai piedi del Monviso.

La proposta gastronomica dello chef è un viaggio di sapori e profumi che renderà indimenticabile il Ferragosto, magari in compagnia di amici e con la perfetta accoglienza che il Ristorante del Bramafam riserva in ogni occasione.





Il Menù:

Carpaccio di pesce spada affumicato

Rollè di coniglio con riduzione al balsamico

Sformatino di funghi e fonduta d’alpeggio

Panzerotti di magro con crema di melanzane

Guancia di vitello glassata all'Arneis con patate al forno

Pesche ripiene

Caffè

Dalla cantina: Barbera D.O.C., Favorita





Prezzo: € 38 bevande incluse

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 agosto.

Sarà anche l’occasione per chi non conosce ancora questo ristorante, di scoprire una location curata e ben strutturata, che propone la cucina tradizionale piemontese e in cui gli ampi spazi favoriscono le occasione di cerimonie, ricevimenti, meeting aziendali e banchetti.

Ristorante del Bramafam - Via Saluzzo, 83 - Revello CN - Tel 0175.257337 - 335.8440122

info@ristorantedelbramafam.com - www.ristorantedelbramafam.com