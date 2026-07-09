Venticinque anni di Astegiano srl, "gioiello" dell'imprenditoria cuneese"

Ha festeggiato 25 anni di vita la Astegiano srl, azienda a conduzione familiare che opera a Monasterolo di Savigliano. Lo ha fatto sabato 4 luglio, nella sede di via dell’Artigianato, con i clienti, i fornitori, le banche, tutti i dipendenti e le loro famiglie.

All'evento è intervenuto anche il presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna, che ha consegnato una targa celebrativa per l’anniversario, “come segno di riconoscimento per un percorso costruito con passione, competenza e attenzione costante all’innovazione. Un traguardo raggiunto grazie al contributo di tutta la squadra e alla capacità della famiglia Astegiano di sviluppare l’azienda mantenendo un legame solido con il territorio”.

Alla serata hanno preso parte anche Franco Graglia, vice-presidente del Consiglio regionale, e i sindaci di Monasterolo di Savigliano, di Scarnafigi e di Ruffia.

La Astegiano Srl è una azienda a conduzione familiare che opera in tre stabilimenti a Monasterolo di Savigliano (CN). Nasce nel 2001 grazie all’esperienza ventennale maturata dal titolare Matteo Astegiano nel settore metalmeccanico, specializzandosi nella realizzazione di carpenterie medio/pesanti con produzioni su commesse specifiche richieste dal cliente e di ns. produzione. Realizza tagli rapidi, accurati e su misura grazie a macchinari laser di ultima generazione lavorando acciaio, inox e alluminio con finiture impeccabili e geometrie complesse, trasformando le tue idee in realtà con taglio plasma realizzino lavorazioni veloci, precise e versatili su acciaio e altri metalli. Ideale per spessori importanti, garantisce finiture di qualità e massima efficienza per ogni progetto. Grazie alla tecnologia ossitaglio lavoriano con precisione e affidabilità anche su lamiere di grande spessore. Una soluzione ideale per carpenteria pesante e tagli strutturali.

Si realizzano strutture in ferro solide, sicure e su misura, adatte a ogni esigenza costruttiva. Uniamo robustezza, precisione e finiture curate per garantire durata e affidabilità nel tempo.



La targa consegnata a Matteo Astegiano da Mariano Costamagna, Presidente di Confindustria Cuneo

Astegiano srl è un gioiello dell’imprenditoria cuneese sbocciato nel 2001 per iniziativa di Matteo e della moglie Monica Sabena. Si occupa di carpenteria metallica pesante producendo manufatti anche superiori alle 60 tonnellate.

Dispone di nove stabilimenti nei suoi 30 mila mq di superficie coperta, conta oggi su 75 dipendenti ed è specializzata nei settori navale e idroelettrico, nella realizzazione di carrelli per trasporti eccezionali e di gru e sollevatori telescopici, con clienti dall’Italia e dall’estero, Austria, Germania e Croazia soprattutto.

I contitolari sono Matteo Astegiano e il figlio Samuele, di 31 anni, mentre il secondo figlio Simone, di 17 anni, ha terminato i tre anni di frequenza al Cnos-Fap dei Salesiani di Fossano e ora completerà gli studi all’Ipsia di Savigliano.



La famiglia Astegiano: papà Matteo tra i figli Simone a sinistra e samuele a destra

Un video - proiettato durante la serata - ha raccontato la storia dell’azienda, la crescita che l’ha portata ad essere quella che è oggi, tra cui l’acquisizione di Brameccanica, avvenuta nel 2023, i momenti difficili e anche quelli dolorosi come la scomparsa di mamma Monica, mancata nel 2017, a cui è stato rivolto un pensiero affettuoso e commosso.

Samuele Astegiano rivolge un grazie particolare a Massimo, alla moglie Sabina, al fratello Davide e a Nadia dell' azienda “Giorni Felici” (Gruppo Picchio rosso) che hanno curato l’allestimento facendo un “lavoro davvero con i fiocchi. Sono stati davvero fantastici. Ringrazio anche Marco Barberis e Roberto Calosso per la realizzazione dei video aziendali, che sono stati impeccabili".

La festa è stata l’occasione per ricordare la cara Monica che prematuramente è mancata nel 2017 per una malattia e per ricordare tutti i dipendenti che hanno dato fiducia all’azienda con premiazioni.