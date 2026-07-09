E/state in cantiere Summer School 2026: una settimana gratuita per scoprire il mondo dell’edilizia

Una settimana gratuita di laboratori pratici per ragazze e ragazzi dai 12 ai 14 anni, pensata per creare, costruire, sperimentare e avvicinarsi al mondo dell’edilizia in modo semplice, concreto e coinvolgente. È questo lo spirito di E/state in cantiere Summer School 2026, l’iniziativa promossa da Formedil Cuneo che si svolgerà dal 20 al 24 luglio 2026, dalle 8:30 alle 16:30, presso la sede di Savigliano, in Via Comitato di Liberazione Nazionale, 4-6.

Il progetto nasce con un obiettivo molto chiaro: offrire ai ragazzi un’esperienza diversa, lontana dalla routine quotidiana e dall’uso continuo di tablet, cellulari e videogiochi. Per una settimana, i partecipanti potranno mettersi alla prova con materiali, strumenti e tecniche vere, sempre accompagnati dagli insegnanti del Formedil e in un ambiente sicuro, organizzato e adatto alla loro età.

“Con E/state in cantiere, giunta alla terza edizione, vogliamo offrire ai ragazzi un’occasione concreta per scoprire il valore del fare con le mani. L’edilizia è anche creatività, precisione, collaborazione e capacità di vedere nascere qualcosa dal proprio impegno. Per molti ragazzi può essere una bella sorpresa scoprire quanto sia bello creare qualcosa di reale”, spiega Elena Lovera, presidente di Formedil Cuneo.

Durante la Summer School, ogni giornata sarà dedicata a laboratori diversi. Si partirà lunedì 20 luglio con Geometria e Decorazioni, per poi proseguire martedì con Mosaico e Muratura, mercoledì con Piastrelle e Mosaico, giovedì con Decorazioni e Piastrelle e venerdì con Muratura e Geometria.

I ragazzi potranno così conoscere da vicino alcune attività tipiche del cantiere e capire come nascono muri, mosaici, decorazioni e piccoli lavori edili. Sarà un modo per imparare facendo, mettendo insieme attenzione, manualità, fantasia e lavoro di squadra. L’esperienza vuole essere un piccolo percorso di orientamento, capace di far vedere l’edilizia con occhi nuovi.

Un altro aspetto importante è la gratuità dell’iniziativa. La partecipazione non prevede costi e, durante tutta la settimana, colazione, pranzo e merenda saranno offerti dal Formedil. Una scelta che rende il progetto accessibile alle famiglie e ancora più utile in un periodo dell’anno in cui l’organizzazione dei figli durante l’estate può diventare complicata.

“Abbiamo pensato a una proposta che fosse utile alle famiglie e allo stesso tempo bella per i ragazzi. Vogliamo far vivere loro una settimana serena, pratica, sicura e ricca di stimoli. In cantiere si impara anche il rispetto delle regole, l’attenzione verso gli altri, l’importanza della sicurezza e il valore del lavoro fatto insieme. Sono competenze che restano, qualunque strada sceglieranno in futuro”, aggiunge Elena Lovera.

Le adesioni sono aperte e i posti saranno disponibili fino a esaurimento. Per iscriversi è necessario compilare il modulo online e inviarlo all’indirizzo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente Formedil Cuneo al numero 0172 717821 oppure inviare una email a info@formedilcuneo.it