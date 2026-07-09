Addio a Pier Franco Sibilla, per decenni alla guida di Federmanager Cuneo

A funerali avvenuti la famiglia ha comunicato la scomparsa di Pier Franco Sibilla, 88 anni, figura che per anni guidò la sezione cuneese dell’associazione rappresentativa dei dirigenti d’azienda.

A ricordarlo nel testo che pubblichiamo integralmente a seguire è Fulvio D’Alessandro, che nei mesi scorsi ha terminato una lunga stagione alla presidenza della sezione ora guidata da Giancarlo Quaglia.



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La scomparsa del past president di Federmanager Cuneo Pier Franco Sibilla ha molto colpito la nostra comunità.

Pochi mesi fa ha partecipato alla nostra Assemblea annuale dopo aver rilasciato una splendida intervista inserita a pieno titolo nella nostra monografia per gli 80 anni di Federmanager Cuneo.

Già il padre era stato tra gli artefici della formazione del primo Consiglio direttivo della nostra territoriale dopo il conflitto bellico.

Con lui ho collaborato fin dal 2007 riscontrando grande sensibilità quando una grave malattia mi aveva colpito e condizionato per lunghi mesi di chemioterapia e radioterapia.

Uomo e professionista d'altri tempi, integerrimo, rigoroso, rispettoso dell'etica e delle norme.

Carattere determinato con il quale ci si confrontava anche duramente sapendo però che la sua esperienza federativa, maturata in decenni di attività anche a livello nazionale, ci poneva in una condizione di rispetto, ascolto e attenzione.

Un grave lutto famigliare lo aveva comprensibilmente allontanato dal suo ruolo apicale in Federmanager ma non ha mai fatto mancare il suo senso di appartenenza alla nostra territoriale.

Quando, nel 2022, ho assunto il suo stesso ruolo in un momento particolarmente delicato per Federmanager Cuneo, ho sempre avuto il suo supporto ideale ricevendo, senza riserva, consigli preziosi e il sostegno per la mia e la nostra battaglia volta a far prevalere sempre il rispetto, l'etica e la tutela dell'immagine di Federmanager in generale e di Federmanager Cuneo in particolare.

Sicuramente per me un punto di riferimento specie negli ultimi anni del mio mandato.

Spesso mi mandava fotografie dei suoi fiori quando era al mare evidenziando in questo modo un'inaspettata, manifesta sensibilità.

Personalmente lo coinvolto nella stesura del nuovo Statuto di Federmanager Cuneo 2025 assumendo integrazioni preziose.

Ancora poco tempo fa, sapendo del suo difficile stato di salute, ci siamo sentiti e, nell'occasione, mi ha detto: "Fulvio, so bene cosa hai fatto per Federmanager Cuneo e spero che il senso etico del tuo e nostro operato venga garantito anche in futuro".

Ci lascia una brava persona che per decenni ha guidato Federmanager Cuneo con competenza e ferrea determinazione.

Esprimo alla Sua famiglia le più sentite e sincere condoglianze.

Fulvio D'Alessandro

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Qui il ricordo dell’associazione.

Pier Franco Sibilla: la visione e la continuità che hanno segnato la storia di Federmanager Cuneo

La storia di un’organizzazione non è fatta solo di date e documenti, ma soprattutto dalle persone che, con dedizione e lungimiranza, ne guidano il percorso attraverso le sfide del tempo. In questo contesto, la figura di Pier Franco Sibilla occupa un posto di rilievo assoluto nel panorama di Federmanager Cuneo.

È stato uno dei Presidenti più longevi nella storia della nostra sede territoriale e il più longevo del dopoguerra, Sibilla non è stato solo un amministratore, ma un vero e proprio custode dell’identità e dei valori della categoria dei dirigenti nella nostra provincia.

Il Consiglio Direttivo e tutti gli associati Federmanager Cuneo si stringono nel ricordo del Past President Sibilla.

Un mandato all’insegna della stabilità

Il lungo percorso di presidenza di Sibilla ha coinciso con anni di profonda trasformazione del tessuto industriale cuneese. In un’epoca caratterizzata da mutamenti economici rapidi e dalla necessità di riposizionare costantemente la figura del manager, Sibila ha saputo interpretare il suo ruolo con una visione pragmatica e strategica.

La sua permanenza alla guida di Federmanager Cuneo non è stata dettata solo dalla fiducia accordatagli ripetutamente dai colleghi, ma dalla sua capacità di garantire continuità in momenti critici, costruendo ponti tra le generazioni di dirigenti e rafforzando il legame tra l’associazione e le istituzioni locali.

L’eredità di una leadership autorevole

Cosa ha lasciato in eredità il “Presidente per eccellenza”? Il suo operato si è distinto per alcuni pilastri fondamentali che ancora oggi orientano l’azione di Federmanager Cuneo:

Ascolto attivo: la capacità di comprendere le istanze dei dirigenti, non solo come professionisti, ma come attori sociali attivi sul territorio.

Difesa del ruolo manageriale: Sibilla ha sempre ribadito con fermezza l’importanza della funzione dirigenziale come motore trainante dell’innovazione e della competitività delle imprese locali.

Visione associativa: Sotto la sua guida, l’associazione ha saputo evolversi, passando da realtà di tutela a centro di competenza e networking di alto profilo.

La memoria come slancio verso il futuro

Ricordare Pier Franco Sibilla oggi significa onorare il lavoro di chi ha costruito le fondamenta su cui poggiamo. La sua gestione ha trasformato Federmanager Cuneo in un punto di riferimento imprescindibile, un’associazione capace di dialogare con il sistema confindustriale, con il sindacato e con la pubblica amministrazione, sempre con la schiena dritta e lo sguardo rivolto al progresso del sistema industriale della Granda.

Il suo esempio continua a ispirare il Consiglio Direttivo attuale: l’idea che la presidenza non sia un semplice esercizio di potere, ma un servizio a lungo termine per la comunità dei manager.

“Il vero leader non è colui che corre più veloce, ma colui che riesce a dare una direzione solida e duratura al cammino di tutti.”

Grazie da tutti noi, Presidente Sibilla, per la sua infaticabile dedizione.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti gli Associati di Federmanager Cuneo, partecipano al profondo dolore della famiglia per la scomparsa di Pier Franco Sibilla, già stimato past president, ricordandone con immensa gratitudine la guida illuminata e la straordinaria dedizione.