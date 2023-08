Travolto con l'auto a Rodello, parla l'uomo investito: "Lo avevo già denunciato due volte. Non so chi sia"

Roberto Barbetta, travolto da un’auto nel dehor del ristorante di Rodello dove lavora, racconta quello che gli è accaduto. Lo fa in maniera energica, con un tono tra l’incredulo e l’arrabbiato. Una versione, la sua, con diversi dettagli che gli inquirenti non hanno confermato perché, essendoci un procedimento pendente, è necessario mantenere il massimo riserbo.

Questo il video in cui si vede che il conducente dell'auto, un italiano residente a Montelupo Albese, lo travolge entrando nel dehor e lasciandolo a terra sanguinante.

Questo ciò che ha detto a LavocediAlba

Innanzitutto, come sta?

“Male, ma poteva andare molto peggio. Ho otto punti di sutura in testa e non vedo bene. Ho dovuto mettere il collare, sono pieno di lividi, ho gambe e braccia gonfie. Devo fare un sacco di visite e non riesco a stare in piedi”.

Cosa ricorda dello scorso 29 luglio?

“Solo che ho cercato di difendermi fino a che potevo dopo l’aggressione, poi, sa, un uomo contro un’auto può fare ben poco”.

Ma lei conosceva la persona che l’ha aggredita?

“No, non ci siamo mai conosciuti, non so chi sia”.

Non lo aveva mai visto?

“Sì, a marzo mi aveva già aggredito, offendendomi in quanto mi ero vaccinato. Io lo avevo buttato fuori dal locale, poi aveva cercato di tornare e l'avevo bloccato. Dopo quell’episodio lo avevo denunciato. E poi tre mesi dopo, la stessa storia”.

In che senso?

“A giugno si è presentato armato davanti al ristorante, spaventando mia figlia di sei anni. E l’ho denunciato di nuovo”.

Ma come si spiega questo atteggiamento da uno sconosciuto?

“Non me la spiego, non ci sono possibili spiegazioni. Ripeto di non conoscerlo e di non aver avuto mai contatti con lui prima di marzo”.

A che ora è successo il litigio nel locale?

“Verso le 18, ma io già verso le 16 avevo segnalato la presenza della sua auto nel centro di Rodello ai carabinieri. Mi è stato detto che avrebbe avuto un divieto di avvicinamento. Mi chiedo come sia possibile che sia successo un fatto del genere e che l’uomo non sia in carcere. Mi risulta infatti che sia ai domiciliari”.