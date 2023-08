Alba celebra il patrono San Lorenzo con un programma stellare e una grande notte

Una giornata che promette colori, emozioni e un programma ricco per richiamare l'abbraccio di tutta la cittadinanza. Alba, domani, si prepara a celebrare il Santo Patrono. Un evento molto atteso, come spiega l’assessore agli eventi Emanuele Bolla: "La serata di San Lorenzo regalerà uno spettacolo che si preannuncia straordinario grazie alla sinergia tra il Borgo di San Lorenzo, da sempre in prima fila nella celebrazione della festa patronale, al tenore Davide Pastorino e all’Ater Echo String Quartet, il tutto di fronte agli scatti fotografici di una bella mostra che torna a farci vivere gli sguardi delle nostre stelle gastronomiche. L’invito a tutti gli Albesi è quello di non perdere questa serata, che avrà un finale davvero a sorpresa, con uno spettacolo di fuochi d’artificio che chiuderà la serata di festeggiamenti".

Da parte loro anche gli sbandieratori e i musici di San Lorenzo sono pronti e molto emozionati: "Ci teniamo molto a questa ricorrenza e cerchiamo sempre di dare il massimo per dare risalto ai festeggiamenti del patrono della città". La festa patronale di Alba si aprirà il 10 agosto lle ore 18 con la celebrazione solenne dell’Eucarestia in onore di San Lorenzo, presieduta dal vescovo mons. Marco Brunetti, concelebrata da tutti i sacerdoti e i diaconi della Diocesi, con la partecipazione della corale di San Lorenzo guidata dal maestro Edoardo Corino e alla presenza delle autorità, dei borghi e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di Alba. La Santa Messa sarà preceduta dalla processione da via Vida a piazza Risorgimento, con l’ingresso nella Cattedrale che conserva la reliquia del Santo.



I festeggiamenti proseguiranno con gli eventi della “Grande notte delle stelle di San Lorenzo”. L’appuntamento è alle ore 20:30 in piazza Michele Ferrero per la partenza della sfilata del Borgo di San Lorenzo e degli Sbandieratori Città di Alba. Attraversando via Vittorio Emanuele II i figuranti raggiungeranno piazza Risorgimento dove, alle ore 21:00, si esibiranno in uno spettacolo per celebrare il Santo Patrono della città.



Alle 21.30 si terrà i piazza Duomo il concerto, libero e gratuito, del tenore Davide Pastorino accompagnato dall'Alter Echo String Quartet, una formazione consolidata che spazia dalle sonorità barocche al rock. Reduce da concerti in tutta Italia e all'estero, vanta collaborazioni con Andrea Bocelli, Andrea Morricone, Mario Biondi e Giovanni Allevi, solo per citarne alcuni, e quest'anno è impegnata in tournée con i Pooh. Dopo il concerto, il gran finale con i fuochi d’artificio visibili da piazza Risorgimento e con il Borgo di San Lorenzo, sempre capace di stupire il pubblico.