A Martiniana Po camminata e tonificazione lungo il sentiero del pittore

Un’occasione per prendersi cura del proprio corpo e godere della natura: sabato 14 giugno a Martiniana Po è in programma un laboratorio di tonificazione all’aperto, promosso dall’associazione “Vita ai sentieri di Martiniana Po”.

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo della 22ª edizione del Fitwalking del cuore, che continua a sostenere attività legate al benessere e alla socialità.

Il ritrovo è fissato per le 9,45 in piazza Giovanni Borgna, da dove partirà una camminata lungo il suggestivo sentiero del pittore, intervallata da esercizi mirati di tonificazione muscolare.

L’attività, pensata per tutti, è condotta in un clima rilassato e immerso nella natura, per unire movimento, salute e bellezza del territorio.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione.

Per iscriversi, è possibile contattare Tiziana al 349-4118279 oppure Romina al 349-8040599.