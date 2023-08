"La maggioranza, a Cuneo, preferisce che il dissenso si esprima solo con l'astensionismo"

“La decisione di rivedere l’articolo 11 del nuovo regolamento dei comitati di quartiere è stata assunta dalla maggioranza e da alcuni gruppi appartenenti all’area di destra del consiglio comunale, mentre è stata violentemente avversata da Cuneo per i Beni Comuni, Cuneo Mia, Indipendenti e Lauria”.



A poche ore dalla pubblicazione, sul nostro giornale, dell’intervista a Pietro Carluzzo e Antonio Merlino – rispettivamente presidente e co-vice presidente della consulta dei comitati di quartiere di Cuneo – il decano del consiglio comunale e consigliere in forze al gruppo Cuneo per i Beni Comuni Ugo Sturlese ha risposto alle istanze sollevate rispetto al confronto tra consulta e amministrazione comunale sul nuovo regolamento dei comitati di quartiere.



Il cuore delle tensioni tra consulta e amministrazione riguarda, come si sa, l’articolo 11 del regolamento e la “necessità” di coinvolgere i comitati di quartiere nella programmazione della cosa pubblica trasformata dall’ultima revisione in “eventualità discrezionale”.



“Ho personalmente stigmatizzato l’incapacità della maggioranza dei consiglieri di comprendere la necessità di rafforzare la vita democratica e la cittadinanza attiva della nostra città – prosegue Sturlese - . Forse fa più comodo che il dissenso si esprima solo con l’astensionismo o mediante rapporti patologici con singoli assessori: ai comitati rimane ora l’unica strada dell’appellarsi allo Statuto del Comune, che prevede forme estese di partecipazione”.