Incidente sull'A6: un'unica auto coinvolta, ferito il conducente

Incidente stradale nella prima mattinata di oggi (venerdì 11 agosto) sull’autostrada A6.



Coinvolta un’unica automobile, in transito tra i caselli di Ceva e Millesimo in direzione Savona. Ferito il conducente, anche se in maniera non grave.



Sul posto l’emergenza sanitaria e i vigili del fuoco con la squadra di Ceva per la messa in sicurezza del mezzo incidentato.