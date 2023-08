Ceva in lutto per la scomparsa dell'imprenditore Massimo Orlando

Grande dolore a Ceva per la scomparsa dell'imprenditore Massimo Orlando. Si è spento questa mattina, sabato 12 agosto, all'Hospice di Busca dove era ricoverato per una grave malattia.

Aveva 63 anni. Trent'anni fa la scelta di trasferirsi in Ucraina. Alo scoppio del conflitto si mise a disposizione, come autista per la Fondazione Specchio dei Tempi, per viaggi umanitari.

Lascia la moglie Kateryna e il figlio Marco.

“Tutta la comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo 'Momigliano' di Ceva si stringe attorno a Marco Orlando e alla mamma Katheryna, per la perdita, a causa di un male incurabile, del caro papà – scrive il dirigente Bruno Gabetti sul suo profilo social -. Marco é un ragazzo bello, vivace e molto maturo per l'età e, con l'aiuto della mamma, anch'ella molto forte, riuscirà sicuramente a superare questo difficile periodo, segnato contemporaneamente dalla malattia del papà e dal dolore per aver dovuto lasciare forzatamente il suo Paese, l'Ucraina, a causa della guerra. Un grazie anche a tutto il team dei docenti (in particolare alla coordinatrice di classe, Prof.ssa Antonella Ghiso) per il tempo e l'impegno profusi nel cercare in tutti i modi di accompagnare e sostenere Marco in questo passaggio così delicato”.

Ancora da stabilire la data dei funerali.