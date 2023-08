Gregge caduto in un dirupo a Frabosa Sottana, 80 capi deceduti

È terminato dopo diverse ore l’intervento di recupero degli ovini caduti, ieri, in un dirupo a Frabosa Sottana. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con il soccorso alpino. Circa 12 capì sono stati fatti risalire lungo il pendio mentre un’altra decina sono stati fatti scendere a valle. L'intervento ha visto coinvolti i vigili del fuoco di Cuneo con il turno notturno e il turno diurno coadiuvati dal soccorso alpino di Mondovì per trarre in salvo un gruppo di pecore e capre rimasto bloccato in una zona di salti rocciosi alla base del Canale degli Ippopotami.

Nella serata di ieri i tecnici hanno iniziato a calare con le corde da arrampicata un primo gruppo di ovini e carini pericolanti lungo un canale di rocce e detriti. In mattinata sono tornati sul posto per recuperare il resto del bestiame. Con tecniche alpinistiche hanno raggiunto i capi e hanno proceduto a legarli con le corde per issarli verso l'alto utilizzando paranchi e carrucole. Alcuni animali che si erano spostati in un'area più impervia sono stati calati verso valle, sempre con utilizzo delle corde.

Complessivamente sono stati recuperati una settantina di capi, mentre un'ottantina sono quelli precipitati e deceduti. Domani l'Asl competente formalizzerà al sindaco Adriano Bertolino le modalità con cui verranno trattate le carcasse e il primo cittadino firmerà il provvedimento.