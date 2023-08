Il caffè a 70 centesimi, se ti porti la tazzina e il cucchiaino da casa

Una provocazione, certo, ma anche un modo per stemperare la tensione tra ristoratori e clienti, dopo la guerra dei sovrapprezzi, degli scontrini creativi, dei surplus e dei servizi che ha fatto la storia di questa estate, arrivando fin qui ad Alba, con il caso di due cucchiani usati per smezzarsi un dolce, fatti pagare 1.50.

Dalla Liguria, e più precisamente dalla Bottega del Caffè di Millesimo nell’entroterra di Savona, è stata confezionata la proposta di vendere il caffè a 70 centesimi se il cliente si porta la tazzina, il caffè e lo zucchero da casa. L'ironia aveva già viaggiato velocemente sui social e molti utenti erano stati quasi profetici nell'affermare che si sarebbero portati le proprie stoviglie per evitare sorprese.

E ora si attendono altre idee creative, altre suggestioni, per ravvivare quest'afa a colpi di ironia e a colpi di cucchiaino, si potrebbe dire. Del resto anche da queste parti, l'Associazione Commercianti Albesi e il Comune di Alba erano intervenuti nel dibattito, predicando dialogo, chiarezza e un po' di buon senso da entrambi i lati. L'ironia e la creatività sono ottimi elementi per giocare la partita. "Speriamo non mi chiedano di portare le sedie per il pranzo, non è che quando esco organizzo tutto", afferma, tra il serio e il faceto, un utente sui social.