Malore per uno spettatore al concerto di Ferragosto: intervento dell'elisoccorso a Paesana

Elicottero del 118 a Paesana, nella zona del concerto di Ferragosto, ormai concluso, a seguito del malore che ha colpito un uomo di mezza età che si trovava al Bric Lombatera per assistere all'evento.

L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale di Cuneo in codice giallo, quindi in condizioni serie ma fortunatamente non gravissime.

Già nel corso della tarda mattinata era stato necessario l'intervento dei volontari della sezione locale della Croce Rossa, che hanno dato assistenza ad un paio di persone colpite da lievi malori nell'area del concerto.