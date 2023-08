All'Espaci Occitan corsi di lingua e cultura occitana

A settembre l’Espaci Occitan propone, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Regione Piemonte, il terzo livello dei corsi frontali di lingua e cultura occitana alpina realizzati nell’ambito del progetto Sòn de Lenga.

Il corso, aperto a tutti, residenti o non nelle valli, sarà dedicato alla conversazione in lingua occitana, nelle sue molteplici varietà dialettali alpine, e sarà tenuto da Rosella Pellerino nella sede dell’Associazione, in Via Val Maira 19 a Dronero.

Le lezioni, gratuite, si svolgeranno i giovedì 7-14-21-28 settembre 2023 dalle ore 17.30 alle 19.30.

Per iscrizioni e informazioni scrivere a segreteria@espaci-occitan.org indicando nome e cognome, data di nascita, residenza, professione e un recapito mail e telefonico; informazioni anche allo 0171.904075. Termine di iscrizione mercoledì 6 settembre