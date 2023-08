Duplice omicidio di Montaldo, una vicina: "Bert ha chiesto aiuto, poi è scappato in strada ed è stato accoltellato"

Quando arriviamo a Montaldo sono le 9.30. Ci sono due carabinieri a piantonare la casa di via Roapiana, teatro del duplice delitto che si è consumato ieri. Sono morte due persone. La terza, il presunto assassino, è scappato nei boschi ed ricercato da 24 ore.

Quella casa l'aveva comprata quattro anni fa Lambertus Ter Horst, medico olandese di 60 anni, che di Montaldo di Mondovì si era innamorato al punto da eleggerlo come luogo di vacanza. Se la stava mettendo a posto. Stava costruendo anche una piscina.

Sono tanti gli olandesi da quelle parti, a Montaldo, dove per trovare un bar devi percorrere tre chilometri e arrivare a Torre.

A ottobre chiuderà anche quello, ci dice il proprietario, che lo gestisce da 13 anni. Poco campo lassù, il cellulare prende male, in alcuni punti per niente. Eppure sono in tanti a viverci. O meglio a tornarci, anche solo per qualche breve periodo.

Lambertus Ter Horst si trovava lì, in quella casa sulla strada, alle porte del paese. Da qualche giorno ospitava l'amico di vecchia data Chafa Chang con il figlio Sacha. Oggi loro due sarebbero dovuti ripartire per Amsterdam. Invece è successo quello che nessuno si sarebbe mai immaginato, un fatto di violenza inaudita, come mai prima da quelle parti.

Sacha, per cause ancora tutte da chiarire, ha prima ucciso il padre e poi Lambertus, per tutti Bert in paese. Ed è fuggito nei boschi, dove lo stanno cercando, da ormai 24 ore, decine di carabinieri.

Sono in tanti a passare lì davanti. Impossibile non vedere a terra gli stracci insanguinati, un ombrello, un cuscino. Le due porte sono sigillate e davanti ci sono due uomini dell'Arma. Da quando è accaduto il fatto, ieri attorno alle 16.30, il presidio è costante, perché il 21enne potrebbe anche provare a tornare indietro.

Ci sono alcune abitazioni di fronte, separate solo dalla strada. C'è una signora che abita proprio dall'altra parte. La avviciniamo, quasi certamente ha visto qualcosa. E' in vacanza con il marito, è nata a Montaldo, ci torna spesso, ma vive a Torino. "Non so cosa sia successo in casa, non abbiamo sentito urla provenire da dentro. E guardi che è strano, perché in questa zona del paese si sente tutto, si forma un'eco particolare. Io ero fuori in giardino con mio marito, stavamo travasando una pianta. Ad un certo punto abbiamo visto Bert uscire dalla porta laterale per raggiungere l'operaio che stava facendo i lavori per la piscina. Gridava aiuto, poi ha iniziato a correre lungo la strada, dietro di lui c'era quel ragazzo, che lo ha colpito alla schiena, ma noi non abbiamo visto perché la strada lì fa una piccola curva. Poi è uscito anche l'operaio, aveva una spranga in mano. Abbiamo visto il ragazzo che scavalcava il guard rail e scappava giù verso il bosco, non so se il muratore sia riuscito a colpirlo".

Non si sa se sia stato colpito, ma quasi certamente, in quella fase a Sacha è caduto il coltello usato per colpire a morte il padre e l'amico di famiglia. E' stato infatti trovato in strada, nel punto dove ha scavalcato e preso la via dei boschi. Infatti si esclude, allo stato attuale, che possa essere armato.

La signora continua il racconto. Chissà quante volte avrà dovuto ripeterlo. Ieri è stato un via vai di inquirenti. "Bert è riuscito a fare poche decine di metri e a tornare verso la casa, nel piccolo spazio antistante. Perdeva molto sangue, si è accasciato a terra. Nel frattempo è arrivata una signora che vive qui, una oss; ha provato a tamponargli la ferita con degli stracci, lì, dove si vede tutto quel sangue. Poco dopo lo hanno portato via con l'elicottero, ma purtroppo non ce l'ha fatta".

La signora conosce molto bene la casa dove è avvenuta la tragedia. "L'avevo venduta io a Bert, quattro anni fa. Era nostra. E due giorni fa eravamo da lui per una merenda. Il ragazzo non c'era, forse era al piano di sopra in camera, non si faceva mai vedere. L'ho visto ieri la prima volta, ma solo di schiena, mentre inseguiva Bert. Il volto solo dopo che la sua foto è stata diffusa ovunque".

Ci fa salire in casa e ci porta in terrazzo, da dove si vedono bene sia la casa di Bert sia un pezzo di strada, fino alla curva dove è stato colpito. Poi ci chiedono di andare via. Sono molto provati anche loro.