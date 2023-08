Serata di pioggia e grandine: da Cuneo a Barge, decine di interventi per i vigili del fuoco

Era prevista un'allerta gialla su buona parte della nostra provincia e così è stato: fulmini e caduta di alberi in molte zone, grandine e pioggia violentissima in particolare verso Cervasca e nel Saluzzese, a Bagnolo Piemonte.

I vigili del fuoco sono intervenuti a San Benigno, sulla provinciale 25 verso Tarantasca e poco dopo a Cervasca in via Mondovì per la caduta di alberi sulla strada. Sempre in zona, è stato necessario recuperare la rete di un cantiere che, con il vento, era finita in mezzo alla strada creando problemi alla circolazione.

Nella zona del Saluzzese i volontari di Barge sono intervenuti a Bagnolo, in via Bibiana, per la rimozione di alberi su sede stradale e poi per l'incendio di un palo elettrico in via Cavour. Sempre in paese, intervento per la caduta di un grosso albero sulla pista ciclabile, vicino all'ex stazione ferroviaria.

Non sono mancati gli incidenti stradali. Uno all'ingresso della galleria cittadina, a Cuneo, in direzione di Confreria, dove una vettura, che non ha coinvolto altri mezzi, è finita contro le barriere laterali. Incidenti anche a Bagnolo Piemonte, per fortuna senza particolari conseguenze per le persone coinvolte.