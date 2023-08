La finalissima di Miss Italia Piemonte il 23 agosto a Barbaresco. Ci sarà Ronn Moss, ex star di Beautiful

Tutto pronto a Barbaresco per la Finalissima di Miss Italia Piemonte e Valle D'Aosta che per la prima volta si terrà nel cuore delle Langhe, terra Patrimonio dell'Unesco. Qui mercoledì 23 agosto, alle 21, nella splendida cornice di piazza del Municipio, 35 splendide ragazze si contenderanno il titolo di Miss Piemonte e Miss Valle d’Aosta valevole per le prefinali nazionali. E, evento nell’evento, a incoronare le fortunate reginette sarà niente di meno che l’attore americano Ronn Moss (ex Ridge di “Beautiful”) impegnato in queste settimane in Italia con il suo tour musicale.

“Felice di incoronare le nuove Miss Italia ospite della mia amica Mirella Rocca – racconta Ronn Moss -, ma non accontentavi solo della bellezza, per una carriera di successo, bisogna tirare fuori il talento e prepararsi bene”. Ronn non sarà l’unico super protagonista della serata, tra gli special guest, infatti, farà la sua comparsa anche Miss Italia 2022 Lavinia Abate. Miss Italia coinvolgerà Barbaresco per tutta la giornata attraverso percorsi enogastronomici realizzati ad hoc per l’occasione e il consueto shooting fotografico pomeridiano che porterà le aspiranti a spasso per la meravigliosa cittadina.

“Miss Italia non è soltanto un concorso di bellezza – racconta Mirella Rocca agente regionale per Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria – ma un evento itinerante il cui scopo è quello di valorizzare i meravigliosi territori coinvolti nelle selezioni e renderli protagonisti. Ogni serata deve essere indimenticabile per le Miss e per chi le ospita. Miss Italia possiede valori profondi e radicati come racconta la storia di questo concorso, il più importante del Paese”.