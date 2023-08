Cuneo, furti al San Paolo: il Prefetto assicura passaggi in orario serale e notturno

E’ avvenuto nella mattinata di venerdì 18 agosto l’ultimo – in ordine di tempo – incontro tra i membri del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in Prefettura a Cuneo.



L’occasione, che ha visto partecipare anche la sindaca del capoluogo Patrizia Manassero, ha visto l’analisi di alcune delle dinamiche che hanno coinvolto proprio la città nelle ultime settimane come la situazione di piazza Boves e del dormitorio della CRI e della mensa Caritas, ma anche quella dei furti nel quartiere San Paolo.



“Su piazza Boves continuano le azioni di controllo da parte delle forze dell’ordine sulla piazza, in sinergia con la polizia Locale – racconta Manassero sui propri canali social - . Più in generale, su tutta la città, si procederà con verifiche del rispetto delle prescrizioni sui limiti orari delle emissioni acustiche e corrispondenti sanzioni per i casi di infrazione. Sono state inoltre intensificate vigilanza e presidio delle zone del dormitorio e della mensa Caritas, così da evitare il ripetersi di episodi di tensione”.



“Riguardo i furti nel quartiere San Paolo ho evidenziato le preoccupazioni dei residenti al Prefetto. Le forze dell’ordine si stanno impegnando a fare dei passaggi nelle ore serali e notturne: in questo tempo estivo, che vede tanti alloggi vuoti, l’invito è a prestare attenzione e segnalare la presenza di persone sospette”.



“Il mio vivo ringraziamento al Prefetto, al Questore, ai Comandanti della Polizia Locale, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per lo sforzo congiunto nel monitorare le situazioni critiche e garantire la sicurezza” ha concluso la sindaca.