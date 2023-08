Quali sono i sintomi dell’aortosclerosi che devi conoscere

Il tuo medico ti ha dato una diagnosi di aortosclerosi? Molto probabilmente lì per lì avrà anche dato delle spiegazioni più tecniche ma tu potresti essere stato confuso dal medichese e dal linguaggio tecnico utilizzato. Vuoi capirne di più?

Cos’è l’aortosclerosi

L’aortosclerosi è una condizione medica che coinvolge l’ispessimento delle pareti dell’aorta, il principale vaso sanguigno che porta il sangue dal cuore al resto del corpo; questo processo patologico può portare a problemi di circolazione sanguigna e a complicazioni serie.

Sintomi dell’aortosclerosi

I sintomi dell’aortosclerosi possono variare a seconda delle aree dell’aorta coinvolte e del grado di ostruzione delle arterie. Nelle prime fasi, potresti non avvertire alcun segno evidente ma man mano che l’accumulo di placche nelle pareti progredisce, potrebbero emergere sintomi indicativi di un flusso sanguigno compromesso.

Uno dei sintomi più comuni è il dolore al petto che può essere avvertito come una sensazione di pressione, bruciore o pesantezza; può verificarsi durante l’attività fisica o l’eccitazione emotiva, quando il cuore ha bisogno di un maggiore apporto di sangue.

Può interessare anche i vasi sanguigni che irradiano ai polmoni causando difficoltà respiratorie, specialmente durante l’attività fisica o quando sei in una posizione reclinata; la mancanza di ossigeno nei tessuti a causa di un flusso sanguigno compromesso può portare a sensazioni di affanno e mancanza di respiro.

Un altro sintomo è il dolore alle gambe; sia durante l’attività fisica sia in situazioni di riposo; questo è un campanello d’allarme che identifica sicuramente una cattiva circolazione e potrebbe aiutarti a convincerti a richiedere un consulto medico.

Riconoscere i sintomi dell’aortosclerosi è fondamentale per una diagnosi e un trattamento precoci; se sospetti di poterne soffrire o se hai notato sintomi come dolore al petto, difficoltà respiratorie o dolore alle gambe durante l’attività fisica, è importante consultare un medico. Uno stile di vita sano, una dieta equilibrata e l’adozione di misure preventive possono contribuire a ridurre il rischio di sviluppare questa patologia.

Le cause più comuni

Dieta poco salutare: un’alimentazione ricca di grassi saturi o molto sbilanciata può aumentare il rischio di depositi di grasso nelle pareti dell’aorta e delle arterie.

un’alimentazione ricca di grassi saturi o molto sbilanciata può aumentare il rischio di depositi di grasso nelle pareti dell’aorta e delle arterie. Stile di vita sedentario: l’assenza di attività fisica regolare può contribuire all’accumulo di grasso nel corpo e di conseguenza anche all’insorgenza di questa patologia.

l’assenza di attività fisica regolare può contribuire all’accumulo di grasso nel corpo e di conseguenza anche all’insorgenza di questa patologia. Fumo: la sigaretta è un importante fattore di rischio; il fumo danneggia le pareti delle arterie, aumentando la formazione di placche.

la sigaretta è un importante fattore di rischio; il fumo danneggia le pareti delle arterie, aumentando la formazione di placche. Ipertensione: la pressione sanguigna alta può danneggiare le pareti venose, favorendo l’accumulo di placche.

la pressione sanguigna alta può danneggiare le pareti venose, favorendo l’accumulo di placche. Diabete: un livello alto di zucchero nel sangue associato al diabete può danneggiare le pareti delle arterie.

un livello alto di zucchero nel sangue associato al diabete può danneggiare le pareti delle arterie. Ereditarietà: la predisposizione genetica può aumentare la suscettibilità allo sviluppo di problemi cardiovascolari.

la predisposizione genetica può aumentare la suscettibilità allo sviluppo di problemi cardiovascolari. Invecchiamento: con l’avanzare dell’età, le pareti venose possono subire naturali cambiamenti che le rendono più suscettibili e predisposte alla patologia.

Il consiglio che possiamo darti, oltre ad informarti approfonditamente online su portali come quello consigliato nel link, è quello di affidarti ad uno specialista. Se pensi di avere uno stile di vita non equilibrato, hai i sintomi precedentemente citati o magari hai notato questo termine dopo un RX del torace potresti aver bisogno di un professionista specializzato che possa aiutarti a trovare situazioni idonee per te.