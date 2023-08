Scappa all'alt della polizia locale di Cuneo, fermato sulla bovesana: non aveva mai conseguito la patente

Durante il fine settimana, due equipaggi del Pronto Intervento e Servizi Mirati della Polizia Locale, con l’ausilio dell’Unità Mobile, hanno effettuato servizi di controllo su vaste aree dell’altipiano di Cuneo.

Sottoposti ad ispezione e presidio i giardini Fresia, corso Dante, piazza Boves, via della Pieve, mentre di fronte alla Stazione ferroviaria sono state dispiegate postazioni di controllo stradale con l’ausilio delle apparecchiature etilometriche.

Durante il servizio una pattuglia ha prestato supporto ad un’ambulanza della Misericordia per l’ausilio ad una persona anziana colta da malore nei pressi del marciapiede a fianco ai binari della stazione ferroviaria.

Tutte le aree ritenute sensibili, oggetto di segnalazione dei cittadini, quali zona San Paolo, parco Parri, piazza Boves sono state presidiate con passaggi dinamici e soffermi.

Da sottolineare l’esito dei controlli stradali che hanno portato, in particolare, all’inseguimento di un’autovettura fuggita ad un posto di controllo in via Savona e bloccata poco dopo da un equipaggio della Polizia Locale sulla Bovesana. Il soggetto alla guida è risultato essere un extracomunitario privo di patente di guida perché mai conseguita.

A seguito dei controlli nel centro storico durante la serata, sono stati elevati 15 verbali.

Nelle prossime settimane continueranno i controlli per il presidio del territorio, per la tutela della sicurezza urbana e per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

Particolari servizi verranno programmati per il controllo degli esercizi di somministrazione nei confronti dei quali negli ultimi due mesi sono già stati elevati vari verbali.