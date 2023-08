Boves e Dronero piangono l’impresario edile Lorenzo Martini

Era un uomo tosto il signor Lorenzo Martini, esperto, sempre elegante, affidabile e gentile. Impresario edile di Boves, aveva 91 anni. Sono in molti a ricordarlo a Dronero, conosciuto ed apprezzato per diversi appalti a lui affidati dal Comune: lavori ad esempio presso la scuola secondaria, la costruzione della nuova parte dell’AFP, come anche l’essere stato una figura importante per il Centro Giolitti, edificio che rappresenta uno dei patrimoni storici e culturali della città.

A Boves, suo paese d’origine, i preziosi ricordi della gioventù, di lui a suonare la tromba nella Banda e del suo entusiasmo che lo ha sempre contraddistinto. La stessa passione messa anche da adulto con il tiro a volo, diventando dapprima presidente della società sportiva di Cuneo e successivamente di quella di Racconigi.

Esempio di vita e di tenacia, il signor Martini resterà nel cuore dell’adoratissima figlia Simonetta con Claudio, degli amati nipoti Andrea con Giulia e Marco con Rebecca, di Guido e dei parenti tutti. I funerali avranno luogo giovedì 24 agosto alle ore 10.30 nella Parrocchia di Dronero. I familiari chiedono non fiori ma opere di bene e anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.