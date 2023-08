Svolta positiva per la storia del piccolo Leonardo: le lenti 'Silsoft' potranno essere acquistate dagli ottici

La notizia è di un paio di settimane fa, a darla è stata direttamente Anna, la mamma di Leonardo, il bambino di Mondovì, affetto da cataratta congenita monolaterale, che da mesi lottava per poter avere le lenti che gli servono per curarsi e che, non erano più commercializzate in Italia e nei paesi dell'Unione Europea per la mancanza del marchio CE sulle nuove confezioni del prodotto.

Una storia che accomunava altri bambini e che mamma Anna aveva raccontanto ai giornali, raggiungengo prima l'amministazione comunale di Mondovì, poi i vertici Regionali, con il presidente Alberto Cirio, il dott. Massimiliano Serafino, direttore dell’U.O.C. di Oculistica dell’Istituto “Gaslini” di Genova (medico che aveva operato il piccolo Leonardo, ndr) e l'Europarlamentare Gianna Gancia. Dopo una grande mobilitazione e un confronto con l'azienda produttrice delle lenti Silsoft, l'americana BAUSCH+Lomb, a giugno era arrivata la deroga per le lenti che potevano essere richieste dalle Asl e ospedali fino a fine dicembre.

Un lavoro di rete che ha sconfitato oltre i confini del Monregalese e che ha coinvolto anche politici e famiglie di altre regioni italiane, fino alla Sicilia e che ha realizzato qualcosa che, fino a poco tempo fa, sembrava impossibile (leggi qui).

Ad inizio agosto l'ultima grande novità: le lenti potranno essere acquistate nuovamente dagli ottici.

"E' arrivata una super notizia che farà felice tante mamme" - ha scritto Anna, la mamma di Leonardo - "Sapere che per tante questa notizia può segnare la fine di un incubo mi commuove. Chi ha seguito la nostra storia sa che a giugno abbiamo avuto la deroga da parte del Ministero della Salute per poter avere le uniche lenti che siamo capaci a mettere a Leonardo e che finora sembrano proprio andar bene per il suo occhio. Il problema che si riscontrava in tutta Italia erano le Asl che non sapevano bene come muoversi per la procedura per ordinarle essendo una cosa nuova, ma la buona notizia è che da oggi anche gli ottici potranno comprare le lenti per i bambini operati di cataratta congenita."