“Lilliput day”: al Museo Civico di Cuneo giornata di formazione e laboratori

9 settembre dalle ore 11, presso il Museo Civico di Cuneo (via Santa Maria, 10), si terrà il “Lilliput day”, giornata dedicata alla formazione e sperimentazione per operatori museali e sociali, ma anche rivolta ad educatori e famiglie. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per promuovere la crescita culturale e sociale dei bambini e delle loro famiglie attraverso il coinvolgimento attivo nei musei. L’evento è organizzato dal team multidisciplinare del progetto “Lilliput. A piccoli passi nei musei” che si pone l’obiettivo di trasformare i musei in veri e propri centri di apprendimento e intrattenimento per i più giovani. Grazie a un approccio multidisciplinare che unisce cultura e pedagogia, il progetto mira infatti a valorizzare il ruolo dei musei nella crescita e nell’educazione dei bambini. Il “Lilliput day” è un evento promosso dal Museo Civico di Cuneo e dal Comune di Cuneo, in collaborazione con la Biblioteca 0-18 di Cuneo, “Cultura 0/6. Crescere con Cura”, “Lilliput. A piccoli passi nei musei”, Nati con la Cultura, Sistema infanzia e Fondazione Compagnia di San Paolo, con il contributo di Fondazione CRC. L’evento è gratuito e i posti sono limitati. È necessaria la prenotazione entro giovedì 7 settembre scrivendo a museo@comune.cuneo.it. Per ulteriori informazioni e dettagli, è possibile contattare il Museo Civico di Cuneo al numero 0171/634175 o scrivendo all’indirizzo museo@comune.cuneo.it oppure visitare la pagina www.facebook.com/museocivicocuneo.