A Revello al via la quarta edizione della rassegna “4+3: in cammino tra le Arti Liberali”

Accademia Filarmonica di Saluzzo propone anche quest’anno la rassegna “4+3”: in Cammino tra le Atri Liberali”, un percorso culturale che guida il pubblico attraverso le Arti Liberali – l’antico sistema di sapere che ha formato il pensiero europeo – intrecciando musica, immagini, parole e pensiero critico.

L’edizione 2025 si sviluppa attorno a tre assi tematici: la bellezza simbolica dell’arte rinascimentale, il mistero del Sacro nella società contemporanea e l’enigma della vita oltre la Terra. Temi che, pur diversi, convergono all'interrogativo comune sul senso dell’umano, tra eredità culturale e stupore cosmico. Conferenze, concerti e momenti di riflessione guideranno il pubblico “tra Cielo e Terra”: dal linguaggio allegorico degli affreschi di Revello all’intimità spirituale del canto gregoriano; dalla sociologia delle religioni al desiderio di “compagnia cosmica” inscritto nella nostra esplorazione dell’universo.

“4+3 è un cammino ispirato ai due gradi dell’insegnamento medievale basato sulle sette Arti Liberali, con l’obiettivo di creare un percorso attraverso il grande patrimonio culturale e musicale occidentale e offrire un’occasione per confrontarsi con il Bello come mezzo di completamento ed evoluzione dell’uomo.”

PROGRAMMA:

Domenica 28 settembre 2025 – ore 16 | Cappella Marchionale • Revello

Conferenza – La Sapienza dipinta

Andrea Righetti, scrittore

Un viaggio nell’universo simbolico degli affreschi della Cappella Marchionale, dove le sette Arti Liberali prendono forma pittorica e riflettono un’epoca in cui sapere, bellezza e spiritualità erano indissolubilmente legati.

Concerto – Figure nella luce

Elia Carletto, pianoforte

Esecuzione di Mendelssohn (Variations sérieuses, op. 54) e Schumann (Waldszenen, op. 82), due cicli pianistici che esplorano le profondità dell’animo umano attraverso linguaggi opposti e complementari, in un dialogo tra razionalità e visione, tra ombre della riflessione e chiaroscuri del sentimento.



Domenica 19 ottobre 2025 – ore 16 | Cappella Marchionale • Revello

Conferenza – Exoplaneta: Voci dal Cosmo

Andrea Chiavassa, astrofisico – Osservatorio Astronomico della Costa Azzurra, Nizza

Una riflessione scientifica e filosofica sul desiderio umano di trovare vita oltre la Terra, dal contributo dell’astronomo Schiaparelli alle ricerche contemporanee.

Concerto – Musica universalis

Flavio Losco, violino – Axel Pojaghi, violoncello

Programma di musica barocca di Bach, Boismortier, Corelli e Leclair che evoca armonia universale e suggerisce la musica come ponte simbolico tra mondi lontani.

Domenica 26 ottobre 2025 – ore 16 | Sala del Consiglio • Palazzo Comunale di Revello & Chiesa Collegiata

Conferenza – Il Sacro oggi: voci e silenzi

Piergiorgio Valetto, studioso di sociologia delle religioni

Analisi del ruolo del Sacro nella società contemporanea, dei bisogni simbolici e rituali, e del linguaggio del silenzio nell’esperienza collettiva e personale.

Concerto spirituale – Cantica Lux: L’Inno come Luce nel Tempo

Schola Gregoriana (Battistino Accastelli, Giovanni Andreis, Sergio Aragno, Sergio Barale, Gianluca Barra, Franco Boris, Giovanni Eandi, Giancarlo Piacenza, Mario Riberi, Franco Sorasio, Alberto Tarditi), diretta da Ivano Scavino, con Elia Carletto all’organo e Laura Giuliano voce recitante, introdotto da don Mariano Tallone. Sei Inni antichi per l’Anno Liturgico, accompagnati da parafrasi organistiche di Bach, per un’esperienza di ascolto profonda e meditativa.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Informazioni sull’Accademia Filarmonica di Saluzzo:

Le attività dell’Accademia Filarmonica riflettono la vocazione artistica del territorio dell’antico Marchesato Saluzzese e l’attenzione nei confronti della sua storia, che evoca tradizioni e personaggi di livello europeo, nonché della ricchezza del suo patrimonio artistico, che mette a disposizione luoghi di grande bellezza per l’organizzazione di eventi. Le attività annuali dell’Accademia, vantando una ormai una solida tradizione, si propongono come tasselli culturali in un territorio le cui politiche richiedono agli operatori culturali e turistici sempre maggior attenzione.

