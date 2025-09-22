Successo per il raduno “Sgasando a Garessio”

Garessio ha accolto, domenica 21 settembre, decine di appassionati di motori in occasione del raduno “Sgasando a Garessio”, organizzato dal Team Sgasando con il supporto della Pro Loco e del Comune.

La giornata si è aperta in piazza Indemini, dove si sono radunati i partecipanti, con il rispetto delle regole imposte dagli organizzatori: niente “bang” e niente audio ad alto volume, per garantire ordine e sicurezza.

Alle 11 il rombo dei motori ha dato il via al giro turistico tra le bellezze del territorio, arricchito da un aperitivo conviviale che ha permesso ai partecipanti di gustare le eccellenze locali.

Il momento clou è stato il pranzo presso la Pro Loco, seguito dall’esposizione dei veicoli: un’ampia carrellata di auto sportive e d’epoca che ha attirato curiosi e appassionati, trasformando il centro di Garessio in una vera e propria passerella motoristica.

L’evento, che prevedeva un massimo di 100 posti con iscrizione anticipata, ha registrato un’ottima partecipazione e un clima di entusiasmo generale. Non solo motori, ma anche socialità e promozione del territorio, con un format che ha saputo unire passione automobilistica, tradizione locale e spirito di comunità.