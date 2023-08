Torna a Barge, sabato 2 settembre, “Sport in piazza”

Torna sabato pomeriggio, 2 settembre, a Barge, dalle 14,30 alle 18, la manifestazione “Sport in piazza” che si svolgerà tra piazza Garibaldi e l’Ala mercatale.

La manifestazione, organizzata dal Comune assieme alla Pro Loco, vede la collaborazione e partecipazione delle associazioni sportive attive sul territorio che presenteranno al pubblico le loro attività, all’insegna della promozione dello sport come sano divertimento e momento educativo e di aggregazione.

Parteciperanno: Atletica Pro Sport, Bocciofila bargese, A.s.d Boxe fitness Barge, Ginnastica Saluzzo Libertas, Moto Club Infernotto, Tennis Tavolo Barge, Monviso Volley Barge Luserna, Palestra Mazzini Fitness Center A.s.d., Majorettes di Barge, Tennis Club Barge, Infernotto Calcio A.s.d, Podistica Infernotto, Pescatori, Enalcaccia Pesca e Tiro.

I primi 150 bambini e ragazzi che parteciperanno alla manifestazione verranno omaggiati con una simpatica maglietta, sponsorizzata dalla Società Itt Italia.

Il sindaco di Barge Ivo Beccaria, a nome dell’intera amministrazione Comunale, esprime: “Un sentito ringraziamento a tutti coloro che in vario modo si stanno prodigando per la buona riuscita della manifestazione. In ‘Spot in piazza’ - afferma Beccaria - vedo riflessa la vera essenza della nostra comunità unita nell'impegno sportivo e nell'orgoglio di appartenere al nostro paese, che spero venga presto riconosciuto come città, per celebrare lo sport come veicolo di inclusione e di valori condivisi”.