Signora anziana cade in casa a Ceva, a chiamare i soccorsi un bambino di dieci anni

Ha sentito chiedere aiuto Tariq, un bambino di 10 anni e non ha esitato a chiamare subito il 112 per attivare la macchina operativa dei soccorsi.

E' successo a Ceva, nel pomeriggio di oggi, domenica 27 agosto. Una signora, residente in un condominio in via Consolata, è caduta a terra nel suo appartamento, non riuscendo ad alzarsi ha chiesto aiuto. A sentirla è stato un bambino del suo palazzo che ha prontamente chiamato il numero unico di emergenza e ha poi accompagnato i soccorritori fino al piano dove abitava la sua vicina.

L'allarme è scattato verso le 16.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Ceva, insieme a una squadra di Mondovì per aprire la porta dell'appartamento e ai Carabinieri; a prestare prime cure alla signora il personale sanitario che l'ha poi condotta in ospedale per ulteriori accertamenti, ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.