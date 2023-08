Blackout a Monastero di Vasco, dove buona parte del

Comune riscontra problemi legati al funzionamento dell’energia elettrica.

“Stiamo ricevendo molte segnalazioni per il black-out che ha interessato quasi interamente il nostro Comune.” - avvisano dall’amministrazione - “Dal centro distribuzione Enel Energia ci hanno confermato un disservizio sulla media tensione. Hanno ripristinato i servizi da remoto, ma restano circa 300 utenze con criticità soprattutto nelle seguenti strade: via Antonio Turco, via del Lume, via Morere, via San Lorenzo, via Vecchia di Frabosa, Piazza San Sebastiano, via Variante-Vasco, via Gandolfi.”

L'Amministrazione comunale si è immediatamente attivata per segnalare il guasto, Enel conferma che una squadra operativa interverrà per la selezione manuale nella speranza che venga ripristinata nel minor tempo possibile.