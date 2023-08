Cime della Granda imbiancate sopra i 2.500 metri. Chiuso il colle dell'Agnello

Neve sopra i 2.500 metri e temperature decisamente in picchiata. La perturbazione che sta interessando la provincia ha imbiancato le cime, regalando un insolito spettacolo, se si pensa ai 35 gradi di un paio di giorni fa.

La foto che pubblichiamo mostra il vallone dei laghi di Roburent, ad Argentera, in alta Valle Stura.

Neve anche al Colle dell'Agnello, chiuso fino a cessate esigenze. Stando ai dati Arpa, non validati, l'accumulo è di circa 30 centimetri.

Ci sono due autovetture bloccate a poca distanza dalla cima, entrambe con il solo conducente a bordo. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre che la ditta incaricata dello sgombero. Le persone sono in contatto con i soccorsi e stanno bene.

Qualche altra vettura è invece riuscita a scendere con l'ausilio delle catene, obbligatorie anche d'estate per chi percorre le strade di montagna, come stabilito dalla Provincia per le strade di sua competenza.

Proprio in questo momento si stanno predisponendo tutti gli atti per la chiusura e per l'emanazione dell'ordinanza, in accordo con la Gendarmerie francese, che sta predispondendo la chiusura anche del versante francese.