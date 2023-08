Cuneo: partiti i monitoraggi sul viale degli Angeli, ma delle modifiche all'orario di apertura se ne riparla dopo l'inverno

Sono iniziati ufficialmente con la giornata di ieri (lunedì 28 agosto) i tanto attesi monitoraggi relativi ai passaggi di automobili, mezzi motorizzati, mezzi pesanti, biciclette e pedoni sul viale degli Angeli di Cuneo: secondo quanto comunicato dall'assessore Luca Pellegrino il macchinario laser è stato posizionato già venerdì scorso e "a differenza di altri sistemi più rudimentali (e più agevoli da collocare) offrirà un servizio particolarmente preciso specie rispetto all'avvicendarsi di auto, pedoni e biciclette".



I monitoraggi sarebbero dovuti partire con l'inizio dell'estate – si parlava del mese di luglio - ma il macchinario è stato acquisito dal Comune con forte ritardo.

"Delle modifiche all'orario se ne riparla dopo l'inverno"

Della sua riapertura, anche solo parziale, se ne discute tra i banchi dell'amministrazione comunale praticamente sin "dal giorno zero", una discussione anche fomentata da diverse segnalazioni della cittadinanza rispetto al traffico conseguentemente più congestionato su via Carlo Boggio e corso Nizza.

Nel consiglio comunale di luglio è stata rigettata la proposta di Franco Civallero (FI) di adottare una divisione in due macro periodi: l'estate, con le scuole chiuse, una chiusura del viale h24 dal 15 giugno al 15 settembre; l'inverno, con le scuole aperte, dal lunedì al venerdì, chiusura dalle 19 alle 7, mentre sabato domenica e festivi chiusura h24. Nell'occasione la maggioranza si è "trincerata" proprio dietro la necessità del monitoraggio per fotografare la situazione e assumere una decisione.



"Per fare dei ragionamenti servono dati oggettivi – spiega Pellegrino - . Le decisioni intraprese, poi, possono anche andare oltre l'evidenza numerica ma assumerla è comunque importante, specie in un contesto come questo, in cui sussistono troppe opinioni contrastanti sulla bontà o meno della pedonalizzazione".



Ma Pellegrino ammette che i dati non verranno recepiti nel breve periodo: "Serviranno diversi mesi, il monitoraggio non può durare una settimana o dieci giorni. Guardiamo almeno alla conclusione dell'inverno".