Si attende il monitoraggio: Viale degli Angeli a Cuneo resta chiuso al traffico

Viale degli Angeli a Cuneo, nel tratto da corso Brunet al Santuario, resta chiuso al traffico veicolare. L'ordine del giorno per una riapertura ragionata è stato respinto ieri sera, lunedì 25 luglio, nel consiglio comunale del capoluogo.

La proposta arrivava dal consigliere di Forza Italia Franco Civallero che suggeriva di adottare una divisione in due macro periodi: l'estate, con le scuole chiuse, una chiusura del viale h24 dal 15 giugno al 15 settembre; l'inverno, con le scuole aperte, dal lunedì al venerdì, chiusura dalle 19 alle 7, mentre sabato domenica e festivi chiusura h24. Inoltre chiedeva di implementare al più presto l'utilizzo, per la chiusura ed apertura al traffico della strada, di dissuasori con meccanismo automatico. “Il problema, sottolineato da cittadini e residenti – ha spiegato Civallero – è il riversarsi del traffico su via Bersezio, con criticità anche su via Carlo Boggio e corso Nizza”.

Ricordiamo che viale Angeli è stato reso pedonale integralmente dal maggio 2020. L'operazione di apertura e chiusura dei varchi avviene in modalità manuale. Attualmente, nel periodo scolastico, il viale è aperto al traffico veicolare dalle 7.30 alle 9 del mattino.

Carla Santina Isoardi (PD): “Non c'è soluzione che possa accontentare tutti. Come amministrazione è stata scelta la strada giusta di monitorare i passaggi reali, ma il monitoraggio deve essere fatto in maniera seria per avere dati certi su cui decidere. Va fatto in un arco temporale ampio, dal periodo di massimo utilizzo al periodo in cui sembra sia meno utilizzato. Preannuncio quindi il voto negativo di tutta la maggioranza in attesa del monitoraggio”.

In effetti ce lo aveva anticipato l'assessore alla Mobilità Luca Pellegrino in una intervista: "Avremmo dovuto iniziare il monitoraggio dei passaggi a inizio di luglio, con dei radar specifici, che però sono arrivati con grande ritardo. Dovremmo riuscire ad iniziare a breve, dalla settimana prossima. Ci vorrà un po' per avere i risultati, perché il monitoraggio può avere senso solo se fatto in mesi diversi, d'estate e d'inverno, per dare risposte motivate".

A difesa del viale aperto Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) che considera Viale Angeli “un polmone per l'intera città”, ma anche Maria Laura Risso (Centro per Cuneo) per cui “si tratta di uno spazio importante con tante potenzialità di utilizzo. Non solo pedoni e bici, ma anche passeggini e disabili, facilmente accessibile a tutti”.

Si sono astenuti gli Indipendenti. Ha spiegato Paolo Armellini: “Ci asteniamo perchè l'ordine del giorno ha elementi decisamente positivi. Una città non si può chiudere in compartimenti stagni. È innegabile il disagio su via Bersezio e via Calo Boggio ed è condivisibile l'idea di dissuasori con cilindretti a scomparsa. Una nuova regolamentazione è da valutare”

L'ordine del giorno, come detto, è stato respinto. Su 27 votanti: 21 contrari, 4 favorevoli e 2 astenuti.