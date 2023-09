Damiano su ANA Saluzzo: "Poche mele marce non possono macchiare l'immagine di un corpo"

In un momento di difficoltà della Sezione ANA “Monviso” Saluzzo, dopo averlo fatto personalmente a molti, esprimo la mia sincera vicinanza a tutti i Gruppi ed a tutti gli Alpini del Saluzzese, che sono oltre tremila.

Certo che gli Alpini sapranno fare chiarezza nelle sedi opportune, penso anche che poche mele marce non possano macchiare l’immagine di un Corpo valoroso dalla storia importante (basti pensare al tributo di vite che il Saluzzese ha pagato nella seconda Guerra) e che in ogni situazione si è sempre distinto per coraggio e altruismo verso chi ha bisogno.

Si ricordi a livello nazionale il recente ed importante sostegno degli Alpini all’Emilia Romagna alluvionata, come localmente la compartecipazione con altre Associazioni (tra cui Croce Verde, Fidas, AIDO, Fiore della vita, LILT, AVIS, Artiglieri, Tribunale del malato e Officina delle idee) all’iniziativa “Insieme per l’Ospedale” finalizzata al raddoppio del reparto di Dialisi dell’Ospedale cittadino.

Le “penne nere” – anche attraverso le proprie organizzazioni interne, si pensi all’ ANA Protezione Civile – sono certamente una grande risorsa del nostro Paese e del nostro territorio. Occorre fare chiarezza e ripartire, forti di quel grande e popolare “cuore Alpino” tanto amato da tutti.

Giovanni Damiano