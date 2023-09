Tante proposte per la prima domenica di settembre da trascorrere nella Granda

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Feste di paese e manifestazioni

Ritorna a Saluzzo la Mostra della Meccanica Agricola, fino al 4 settembre al Foro Boario. Anche quest’anno ad essere protagonisti nei 550 stand espositivi della fiera specializzata, saranno la frutticoltura, l’innovazione nella meccanizzazione, l’allevamento della razza bovina Frisona, la produzione e la lavorazione del legno. La tradizionale rassegna di fine estate si inserisce tra gli eventi della grande Festa Patronale di San Chiaffredo, che fino al 7 settembre offrirà al pubblico una settimana ricca di musica e di spettacoli. L’area ospiterà anche la terza esibizione del legno locale. Oggi, 3 settembre, nell’area Polo Legno Monviso alle 9 ritorna il Triathlon del Boscaiolo. Alle 10.30 il capitano dell’Aeronautica militare Paolo Sottocorona, sarà protagonista del convegno “L’agricoltura tra eventi meteo estremi e transizione green”. Il dibattito sarà moderato da Alberto Dallacroce con l’obiettivo di essere un momento di discussione informale su siccità, eventi estremi dell’ultimo periodo, sugli effetti diretti e su quelli che potrebbero essere gli scenari: anche l’agricoltura può vivere una transizione green, potendo la meteorologia essere d’aiuto con servizi mirati al risparmio (si pensi all’irrigazione, alla produzione ottimizzata di energia solare con impianti fotovoltaici etc.). Dalle 14, si svolgeranno le finali della categoria Manze e Giovenche della 50ª Mostra regionale dei bovini di razza Frisona Italiana e del 18° Junior show regionale. Programma completo: https://fondazionebertoni.it e www.facebook.com/mostrameccanicaagricolasaluzzo

A Verduno è cominciata ieri l'edizione 2023 di Verduno in Festa. Oggi, domenica 3 settembre, entra nel vivo con i mercatini in piazza Don Borgna e sul Belvedere a partire dalle ore 9. Dalle ore 11 street food con eccellenze gastronomiche, dalle acciughe fritte della Pro Loco di Cadibona ai Lisotti della Pro Loco di Pallare e... tanto altro.





A Staffarda, Revello nel fine settimana è in programma la rievocazione storica della Battaglia di Staffarda, con visite speciali all’Abbazia e tante attività in tutto il Borgo. Più di 200 soldati armati con fucili e pistole faranno vivere le condizioni di una vera battaglia del ‘700 tra spari, cannoni, grida, fumi e rumori assordanti. Non mancherà buon cibo, musica ed allegria. Si inizierà sabato con il pranzo in attesa dell’arrivo dei militari. Oggi si inizierà al mattino con la Santa Messa Solenne. Alle 12.30 si potrà pranzare presso le taverne del borgo, nel pomeriggio animazione per bambini con addestramento militare e danze, visite guidate all’Abbazia e alle 16.30 è prevista la rievocazione della Battaglia di Staffarda 1690. Alle 18.30 Festa al Borgo tra pietanze e vino locale. Info: www.facebook.com/prolocorevello

A Isasca fino al 4 settembre è in programma la Festa Patronale di San Chiaffredo con tanti eventi ed attività per adulti e bambini. Questa domenica, 3 settembre, il programma sarà ricco: dalle 8.30 ci saranno i trattori in piazza e per tutta la giornata mercato dei prodotti tipici, rassegna degli antichi mestieri. Dalle 14.30 intrattenimento per bimbi, giri in carrozza, museo “temp d’na volta”, sculture in legno, dimostrazione del formaggio di una volta. Sono previsti balli occitani con I suonatori del Saluzzese, gruppi di canto spontaneo, banda musicale; esibizione ballerini della Imperial Dance Academy. A seguire grande polentata e serata danzante con Luca Panama.

Info e programma completo: www.facebook.com/ProLocoIsasca

A Pontechianale, in occasione degli 80 anni dalla costruzione della più importante opera idraulica della valle Varaita, la Proloco propone per oggi, domenica 3 settembre, la prima edizione della "Giornata della Diga". Il programma prevede, oltre alle proiezioni (ben 4), talk e dibattiti, una speciale mostra fotografica open air dedicata alla valle Varaita, la presentazione di un libro recentemente dato alle stampe, passeggiate culturali in compagnia degli esperti, intrattenimenti musicali e un inedito aperi-pranzo servito proprio all'anfiteatro dalla Pro loco.

La giornata è pensata come un continuum, dalle 9 alle 17, ma senza vincoli tra le varie attività: chiunque si presenti all'anfiteatro, anche solo per un paio di ore (o scegliendo un appuntamento specifico), potrà entrare nel vivo degli argomenti e delle attività senza l'esigenza di seguire tutti i momenti della giornata. Tre brevi camminate (da Pontechiale per l'ingresso al mattino, verso Pontechianale per il rientro al pomeriggio e una breve visita guidata alla diga prima di pranzo) animeranno la giornata. Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018

A Paesana, il Rifugio Pian Munè a quota 1.535 metri, dove si arriva in auto, è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena il sabato e la domenica sera. La Baita Pian Croesio a quota 1.890 metri, raggiungibile a piedi oppure con la seggiovia è aperta il sabato e la domenica fino al 17 settembre. La seggiovia resta aperta fino al 17 settembre il sabato e la domenica. Settembre è anche il mese della promo Seggiovia andata e ritorno con pranzo in baita. Nei rifugi di Pian Munè si gusta ogni giorno la polenta con i suoi contorni e i piatti tipici della tradizione piemontese, accompagnati da una carta dei vini semplice e curata. Info: www.pianmune.it e www.facebook.com/PianMune

A Verduno la festa del paese entrerà nel vivo questa domenica, in piazza Don Borgna e sul belvedere, con i mercatini attivi dalle 9 e, dalle 11, con lo street food e le eccellenze gastronomiche. Sarà l’occasione per assaggiare le acciughe fritte proposte dalla Proloco di Cadibona, i lisotti della Proloco di Pallare e numerose altre specialità. Sono previsti eventi fino al 17 settembre. Info e programma completo: www.comune.verduno.cn.it

A Sommariva Perno questa domenica, 3 settembre, torna Da Ciabot a Ciabot, la tradizionale camminata enogastronomica tra le colline dell’Arneis. Partendo dal centro storico, percorrendo una strada panoramica in mezzo alle vigne, si raggiunge in circa 3 km la frazione di Valle Rossi passando dalla Chiesa di Tavoletto. Sono 10 le tappe nei tradizionali ciabot, che attendono gli avventurosi camminatori, in cui vengono proposte varie specialità culinarie accompagnate dai vini del territorio. Prenotazione obbligatoria, partenze dalle 11.30. Il ritorno da Valle Rossi si può fare a piedi, percorrendo altri 3 Km, oppure usufruire del servizio navetta gratuito. Info: www.prolocosommarivaperno.it/da-ciabot-a-ciabot

A Monesiglio è in calendario fino al 5 settembre la festa patronale dedicata a San Biagio. Durante tutte le serate, sarà presente uno stand gastronomico che offrirà piatti della tradizione piemontese e non solo. Ad arricchire il programma, ogni serata sarà allietata da musica di generi diversi. Oggi, domenica 3 settembre, sono previste tante novità: trail di corsa, raduno trattoristico e pranzo di San Biagio con apertura Stand gastronomico alle 12.30, che riaprirà in serata alle 19.30. Alle 21.00 serata danzante con l’orchestra “I Saturni”.

Info: www.facebook.com/proloco.monesiglio

A Montà fino all’11 settembre andrà in scena la “Sagra di Settembre”. Oggi alle 8.30 è in programma il Vespa Tour. L’enoteca “Il salotto” sarà aperta dalle 11.30 e il pranzo della domenica dalle 12.30. Alla sera, alle 19 e alle 20, riapriranno enoteca e osteria. Musica dalle 21 con Ti amo Dj set. Info, programma completo e menù: www.facebook.com/proloco.monta

Sempre nel Roero, appuntamento fino all’8 settembre con l’edizione 2023 di Ceresole in festa. Ai neodiciottenni il sindaco alle 11.45 di questa domenica consegnerà la Costituzione. Seguirà l’aperitivo e l’inaugurazione del vicolo delle farfalle. Al pomeriggio, piazza Caccia ospiterà un’esibizione di bike trial. La giornata si concluderà con una grigliata e lo spettacolo teatrale in dialetto “Io, Alfredo e Valentina”. Aperti il Museo della Battaglia e il Museo Internazionale delle Donne Artiste con visite guidate. Info: https://comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/home

A La Morra questa domenica dalle 15.30 circa alle 18.30 ritorna Degusta La Morra. I produttori sono pronti per far assaggiare il risultato del loro lavoro. I visitatori, armati di tasca e bicchiere forniti, saranno liberi di degustare i vini presentati nel bellissimo centro storico di La Morra, cuore della produzione del Barolo. Quest’anno, oltre ai protagonisti indiscussi: i vini degli oltre 40 produttori di La Morra presenti, ci saranno anche quelli dei vignaioli di Sulzburg, il paese tedesco gemellato con La Morra. Saranno presenti anche banchi di prodotti tipici locali. Costo di partecipazione: €20 incluso tasca e bicchiere. Ritrovo in Piazza Martiri. In caso di maltempo l’evento verrà spostato all’interno del Salone polivalente in Piazza Vittorio Emanuele. Info: www.lamorraturismo.it/degusta-la-morra-8 e www.facebook.com/lamorraturismo

La Fiera delle patate di Entracque e dei prodotti biologici è in programma fino ad oggi, 3 settembre. Alla mostra mercato dei produttori sarà presente anche uno stand delle Aree Protette Alpi Marittime. Questa domenica dalle 9.00 ci sarà il Mercatino e botteghe in strada e dalle 10.00 aprirà la Mostra - Mercato dei Produttori e Stand di prodotti tipici locali. Dalle 10.00 Messa e processione in onore del Patrono S. Antonino Martire. Dalle 12.30 pranzo su prenotazione con menù gastronomico a base di patate. Dalle 15.00 intrattenimento con Beatles fans, Apparizioni itineranti nel centro storico e lo spettacolo di Magia “La Corda”. Dalle 17.00 si concluderà la giornata di festa con l’aperitivo in musica. Info: www.parcoalpimarittime.it/news/2917/grande-attesa-per-la-25a-fiera-delle-patate

Nel comune di Boves torna la grande festa di Rivoira con un ricco calendario dei festeggiamenti di San Grato con serate gastronomiche, musica e animazione fino al 16 settembre. Oggi, 3 settembre, alle 9.30 si terrà il raduno di trattori. Alle 10 Santa Messa e processione in onore di San Grato. Seguirà la benedizione dei trattori e l’inaugurazione dell’esposizione di prodotti locali “Ai Piedi della Bisalta”. Per tutta la giornata sono previsti la mostra di animali, il gran mercato rivoirese, giochi per bambini e adulti. Alle 13 Pranzo organizzato dall’Amministrazione del Circolo Unione Agricola. Alle 18 Aperitiviamo insieme! Spritz, pizza e musica per tutta la serata. Programma completo e info: www.comune.boves.cn.it

Madonna delle Grazie, frazione di Cuneo, festeggia la Santa Patrona fino al 10 settembre con funzioni religiose, competizioni sportive, serate gastronomiche, musica, attività dedicate ai bambini ed un ricco banco di beneficenza. Questa domenica dalle 10, si potrà visitare il mercatino dell’artigianato hobbistico. Dalle 16 lo spettacolo di giocoleria per bambini e famiglie. Verso le 19 verrà servita la merenda del contadino; dalle 21 musica folk popolare con il gruppo “Madamè”, nel tendone parrocchiale. Ingresso libero.

A San Biagio di Centallo si festeggia il Cuore immacolato di Maria fino al 10 settembre. Oggi, 3 settembre, alle 15 ci sarà una pedalata nelle campagne centallesi con l’Avis: all’arrivo è previsto un rinfresco gratuito per tutti i partecipanti. Alle 17 sugli impianti sportivi di via Boerino si disputerà la seconda edizione del memorial “Aldo Mondino”. Alle 19.30 ci sarà la “cena del pulast”, su prenotazione. Alle 21 si ballerà con la musica dei dj Ope e Sandon.

Info: www.facebook.com/ProLocoS.Biagio

Nel Comune di Alba inizia questo fine settimana la Festa Patronale Madonna della Moretta con serate enogastronomiche, sport, musica e tanto divertimento fino a martedì 12 settembre.

Oggi, 3 settembre, alle 15.30 proseguirà il Torneo di calcio “memorial Giancarlo Caraglio”. Alle 20 Festa della birra, con la collaborazione del microbirrificio Boia Fauss, alle 21 torneo dell’oratorio di pallavolo e alle 22 Notte Divina con Leo live Energy show. A seguire dj set con Dj Leo. Info e programma completo: https://festadellamoretta.weebly.com

“E… state a Mussotto!” è la festa in programma nella frazione albese fino ad oggi, 3 settembre. Sarà attivo il bar. Dalle 16.30, gli animatori di Rdr-Ragazzi del Roero proporranno divertimenti per i più piccoli e le loro famiglie, con musica, balli, sculture di palloncini e giochi di abilità. Alle 18 sarà celebrata la Messa nella chiesa della Natività di Maria, mentre, dalle 19, saranno servite pizze e bevande. Chiuderà i festeggiamenti la disco music proposta dalla Banda Mussotti.

Info: www.facebook.com/aclimussotto

Questo fine settimana Bastia Mondovì ospita la prima edizione della Mostra dell'Uva e del Vino, con uno scenario del passato caratterizzato da attrezzature agricole di un tempo, esposizione e degustazione di uva, trasporto con antiche bigonce, ceste di legno, pigiatura, torchiatura. Oltre alla mostra-mercato presenti truck per lo street-food. Oggi, 3 settembre, alle 9.00 verrà inaugurata la mostra e saranno messi in esposizione i prodotti locali. Nel pomeriggio presso la Biblioteca Civica, verrà presentato il libro di Debora Sattamino "Le ricette di Debora". Per i bimbi ci sarà “Pompieropoli”. Alle 17.30 nella Chiesa di San Fiorenzo, si terrà il Concerto della Corale "Sicut Lilium". Sarà attivo il servizio di navetta gratuita con andata e ritorno per il Sacrario Partigiano. Alla Chiesa di San Fiorenzo sono previste visite guidate. Info: www.visitcuneese.it/fr/dettaglio-evento/-/d/mostra-dell-uva-del-vino-e-degli-antichi-mestieri

Si terranno oggi e domani, lunedì 4 settembre, a Priero i festeggiamenti della Madonna della Sanità. Nell’occasione il paese tornerà “nel Medioevo”, con eventi in tema. Questa domenica dalle 9 ci sarà il mercatino dell’artigianato e degli antichi mestieri. Alle 10 Messa nel Santuario della Madonna della Sanità ed avvio delle visite guidate alla Torre Maestra con prenotazione obbligatoria. Alle 14 intrattenimento con la compagnia La Medioevale, fino a sera con accampamenti militari, giochi, trabucco e prove di tiro, danze e didattica di falconeria. Dalle 19.30 la cena in piazza con porchetta di Tarcisio, accompagnati da spettacoli medievali di danze, schermaglie e falconeria. A seguire spettacolo di fuoco “Spirito di drago”, serata danzante con Alberto e Simone nella palestra, ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/prolocopriero

Nel fine settimana Ormea ospiterà nel fine settimana il raduno “La fisarmonica nel cuore”. Oggi dalle 10 alle 17 le corti si animeranno con la musica dei partecipanti: iscrizione gratuita, registrazione su www.ulmeta.it

A Upega, Briga Alta, fino ad oggi, 3 settembre, si terrà l’Upega Folk Festival che sarà una festa con un ricco programma di concerti, passeggiate, stage e stand con cibo e bevande. Saranno gratuiti sia i concerti sia il campeggio. Domenica alle 11 sono in programma attività per i bambini e la Jam session finale. Info: www.facebook.com/upegafolkfestival

In questo fine settimana la Sezione A.N.A. di Mondovì, festeggia a Bene Vagienna l’adunata sezionale annuale, momento di incontro e di amicizia che vedrà coinvolti gli Alpini e simpatizzanti dei 53 gruppi che compongono la Sezione Monregalese. Oggi la grande festa inizierà alle 8.30 con il ritrovo e l’ammassamento dei partecipanti nel fossato del castello. Alle 9.30 l’inizio della cerimonia che si aprirà con l’onore alla bandiera e il saluto delle Autorità civili e militari presenti. Gli Alpini e i partecipanti in sfilata accompagnati dalle note della fanfara Alpina Monregalese si recheranno quindi al monumento ai Caduti. Al termine della Messa officiata al campo, il pranzo che si terrà presso i locali del castello e alle ore 17 la cerimonia dell’ammaina bandiera concluderà il momento conviviale. Presente in sfilata anche il reparto salmerie della Sezione ANA di Mondovì al completo composto da sei muli.

A Sant’Albano Stura proseguono i festeggiamenti per la festa patronale di San Liberato fino a questa domenica presso la tensostruttura allestita nel parco Olmi. Oggi è in programma il gran finale con la “Dui pass per Sant’Alban” alle 14.30 (partenza dal parco Olmi, rinfresco alla casa del bosco all’Oasi della Madonnina) ed alle 20 le penne offerte dalla Pro Loco e preparate dal gruppo Alpini, su prenotazione. Dopo la cena le premiazioni del concorso “Il Balcone fiorito” con la partecipazione della Farmacia Giletta in ricordo della dottoressa Adele Giletta. Poi il gioco “La stima dei chicchi di caffè”. Info: www.facebook.com/prolocosantalbano1

Fino ad oggi la Croce Rossa di Limone Piemonte festeggia il suo 40° anniversario.

Questa domenica sono previsti la sfilata dei labari, saluti istituzionali e la santa messa.

Info: www.limoneturismo.it

Oggi, domenica 3 settembre, a Cherasco è tempo di una nuova edizione del mercato dell’antiquariato. Nel centro storico, chiuso al traffico sino alle ore 20, saranno presenti centinaia di banchi con ogni genere di merce trattata. Nella giornata si potrà fare una visita a palazzo Salmatoris, dove è allestita la mostra “L’arte per l’arte”, dedicata a Romano Reviglio, e al Museo della magia, nel suo primo giorno d’apertura dopo la pausa estiva. Sarà disponibile per le visite gratuite anche la sinagoga di via Marconi. Info: www.comune.cherasco.cn.it

­Fino ad oggi, 3 settembre, appuntamento con Ricca in festa grazie alla Proloco della frazione di Diano d’Alba. L’evento si svolgerà dietro piazza Alec, di fianco al parco giochi. Questa domenica, alle 11, nel padiglione coperto, sarà celebrata la Messa. Alle 20, nello stesso spazio ci sarà la cena “A tutta pasta” su prenotazione. Alle 22, nell’area spettacoli, si ballerà con Aurelio & & Stefania. Durante tutte le serate di festa sarà assicurato il servizio bar.

Info: www.facebook.com/prolocoriccacn

Appuntamento nel fine settimana con Gorzegno magica con tanti appuntamenti. I temi di questa edizione saranno la religiosità greco-romana, la mitologia classica e gli antichi culti, di cui rimangono tracce in alcuni edifici della Valle Bormida e nelle tipiche feste contadine. Ospite d’onore sarà l’associazione culturale Pietas di Roma. Ricca anche la programmazione di seminari, conferenze e presentazione di libri, senza dimenticare l’enogastronomia. Oggi, per tutto il giorno, ci saranno un mercatino di prodotti tipici e laboratori per bambini dai tre ai sette anni con Woodland. Il biglietto per accedere a tutti gli spettacoli costa cinque euro (gratuito fino a tredici anni). Info: www.visitgorzegno.it

Si correrà oggi, domenica 3 settembre, organizzata dal gruppo Avis di Bra, la settima edizione della Sgambata, manifestazione ludico-motoria. La corsa non competitiva e camminata, partendo dalla sede Avis di via Vittorio Emanuele a Bra, dopo un percorso di 5 oppure 11 chilometri per le vie di Bra e del Roero, arriverà nel parco della Zizzola. La partecipazione è aperta a tutti, professionisti, semplici amanti delle camminate nella natura, bambini e anziani: il biglietto, al costo di 6 euro, comprende la consegna della maglietta tecnica per la corsa (per i primi 300 iscritti), il pranzo con panino alla salsiccia di Bra con bevande e frutta, la possibilità di visita al Museo della Zizzola, il servizio medico e di ambulanza. Info: www.avisbra.it

È festa patronale anche a Canove di Govone fino all’otto settembre: oggi, domenica 3 settembre, torna la sagra dell’agnolotto e del bollito misto al coperto, a partire dalle 20. Questa sera il “liscio” sarà dettato dai ritmi dell’orchestra di Tonya Todisco. Il tutto, su padiglione danzante con ingresso a offerta libera. Info e programma completo: pagina Facebook proloco Canove.

A Santa Vittoria d’Alba torna la festa patronale con appuntamenti fino al 6 settembre. Oggi la giornata si aprirà alle 10 con la Messa e l’aperitivo al Centro Sociale offerto a tutta la cittadinanza: alla sera, grigliata e il ballo con l'orchestra “Liscio Simpatia”. Durante la serata, avverrà la premiazione del concorso “Paese in fiore”. Info: www.facebook.com/www.prolocosantavittoria.itl Sempre questa domenica il gruppo “Camminare lentamente” organizza, con partenza alle 9.30 da piazza Bertero di Santa Vittoria, la passeggiata “Turris, dall’alto delle Torri”, camminata di 9 chilometri tra boschi, vigneti e campi coltivati. Saranno utilizzati sentieri sterrati o stradine a traffico ridotto. Si consigliano scarpe da trekking e bastoncini. Arrivo previsto a Corneliano alle 12.30, per un pranzo cui seguirà il passaggio presso la locale torre decagonale e la visita al belvedere. Info: https://camminarelentamente.it/turris-dallalto-delle-torri-del-3-settembre

Spettacoli e musica

­Appuntamento fino ad oggi, 3 settembre, a Cuneo con Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival 2023. Il festival quest’anno presenta cinquanta compagnie internazionali provenienti da Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Cile, che saranno impegnate in tante performance, tra spettacoli e repliche, di cui alcune prime nazionali. Gli eventi si svolgeranno in piazze, cortili, vie, giardini, al teatro Toselli a partire dal mattino fino alla sera. Scopri i tanti spettacoli di oggi su: www.festivalmirabilia.it

A Saluzzo, nell'ambito dei festeggiamenti per la Fiera di San Chiaffredo, oggi alle 21, in zona rialzo Piazza Garibaldi si esibiranno in concerto Aurelio Seimandi e la sua orchestra.

Info: www.fondazionebertoni.it

Questa domenica, 3 settembre, l'Associazione CampaneTO organizza sempre a Saluzzo “Campane in festa per San Chiaffredo 2023”, la rassegna di concerti campanari proposti da alcuni campanili cittadini in occasione della Festa Patronale. L’evento vuole essere un modo per solennizzare la festa del santo patrono della città e per valorizzare i preziosi strumenti musicali presenti nelle torri saluzzesi con le “baudette” tradizionali del nostro territorio. A partire dalle ore 9.30 in poi sarà possibile ascoltare la voce antica dei sacri bronzi proveniente dai diversi campanili coinvolti nella kermesse. Alle ore 12.00 i campanili suoneranno tutti insieme per l’Angelus Solenne del giorno di San Chiaffredo. Info: www.facebook.com/campanetorino

Musica e dolci saranno i protagonisti del concerto con degustazioni “Tv, dolci e canzoni - Suoni della Tv”, in programma questa domenica alle 21 al Monastero della Stella di Saluzzo. Si esibiranno “I cameristi del l’orchestra classica di Alessandria” con la voce narrante del noto attore comico e cabarettista milanese Enrico Beruschi. Sarà una serata dedicata a due dei piaceri preferiti dagli italiani e dai saluzzesi: i suoni della tv e i dolci dei momenti di festa. I brani in programma sono un tributo alle sigle più conosciute e indimenticabili dei programmi che hanno fatto la storia della televisione dagli anni ‘50 fino ad oggi. Seguirà una degustazione di dolci che rievocano il sapere e i sapori degli ultimi 70 anni. Ingresso libero. Info: www.monasterodellastella.it

A Novello oggi, 3 settembre, alle 18, per la rassegna Burattinarte Summertime, andrà in scena “Le avventure di Fagiolino”, uno spettacolo di burattini divertentissimo che racconta le avventure di Fagiolino alla perenne ricerca di un piatto di tagliatelle fumanti. Appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II, in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al Teatro Comunale.

Info: www.burattinarte.it

Pomeriggi in musica, la rassegna organizzata a Murazzano dalla pianista olandese Monica Hofman, trapiantata da anni in Langa, si concluderà oggi. domenica 3 settembre, alle 17, in piazza Umberto I, con i Belaben 2.0. Il complesso è composto da Fabrizio Peirone, Piercarlo Ambrogio, Mario Giovedì, Valter Bertero, Enrico Bernocco, Nicola Bocca, Giancarlo Abaldo e Maurizio Botta. Il programma comprende musica popolare e folk, con molti testi in piemontese su temi profondi alternati ad argomenti più scanzonati e ironici per sorridere e riflettere.

Info: www.facebook.com/PomeriggiInMusica.Murazzano

Castelli aperti, arte e cultura

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, Craveri e la Zizzola. Si potranno visitare a Busca il Castello del Roccolo, a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Scopri gli eventi su: www.castelliaperti.it

Nel fine settimana sono in programma appuntamenti dell’iniziativa “Attraverso la memoria”.

La marcia che prende il nome della manifestazione oggi salirà al Colle Ciriegia. Sarà la venticinquesima edizione della camminata che alterna le mete del Ciriegia e del Colle di Finestre per ricordare la fuga in Italia, attraverso i due valichi dell'alta valle Gesso, di circa mille profughi ebrei nel settembre 1943. Gli ebrei erano rifugiati nel piccolo paesino oltralpe di Saint Martin Vésubie che faceva parte della zona francese occupata affidata al presidio delle forze armate italiane. Con la proclamazione dell'Armistizio i militari italiani lasciarono la Francia. Gli ebrei temendo l'arrivo dei tedeschi scapparono nel nostro paese.

Info: www.parcoalpimarittime.it/agenda/2895/25-camminate-attraverso-la-memoria

Questa domenica, 3 settembre, alle 16.30, visita con guida escursionista ambientale ed erborista alla scoperta del Parco Borelli di Demonte. Una proposta dedicata ai visitatori interessati a prender parte a una visita con guida escursionistica per scoprire i luoghi simbolo della storia di Demonte e immergersi in un Parco Ottocentesco ricco di suggestioni. Parco Borelli, dal nome del conte che ne volle la realizzazione, è uno dei più bei parchi ottocenteschi del Piemonte: a quattro terrazze è dotato di moltissime varietà di alberi e siepi provenienti da tutto il mondo. Prenotazioni e info: www.vallesturaexperience.it/prodotto/visita-guidata-a-parco-borelli-demonte

Si inaugura nel centro storico di Neive questa domenica il nuovo Festival dedicato all’Arte Fotografica. Promosso dall’Associazione Culturale LAC, il LanghePhotoFestival è stato immaginato come un'esperienza immersiva da vivere in un incantevole territorio, capace di creare scambi culturali e ospitare dialoghi tra un pubblico locale ed internazionale, tra scuole, istituzioni ed imprese, ma soprattutto tra persone, per esplorare il mondo contemporaneo attraverso lo strumento ed il linguaggio fotografico. Il tema di quest'anno è Abitare: attraverso mostre a cielo aperto progettate tra le vie del Borgo, tre fotografi contemporanei, Davide Monteleone, Sara Nicomedi e Flavia Rossi, apriranno diverse prospettive sul tema, mettendo in luce ciò che sembra troppo ovvio per essere importante, e che pure, contribuisce ampiamente su ciò che oggi osserviamo nelle nostre città, nei nostri paesi ed in natura. Possibilità di visite accompagnate al percorso espositivo. Info: www.langhephotofestival.com

Nella giornata di oggi, 3 settembre, in occasione della Festa Patronale di San Chiaffredo, la Biblioteca Storica di Saluzzo aprirà straordinariamente le sue porte ai visitatori, alla scoperta dei personaggi che hanno scritto la storia della città, con visite guidate gratuite a cadenza oraria.

Info: https://visitsaluzzo.it/events

Al Santuario di Santa Lucia, complesso che dal XVI secolo domina la valle Ellero, nel comune di Villanova Mondovì, la grotta-santuario sarà ancora aperta, di domenica pomeriggio, fino al 10 settembre, dalle 14.30 alle 18, mentre alle 16.30, le Suore Missionarie della Passione animeranno, come di consueto, la preghiera del rosario in grotta.

L'ultima visita guidata, curata dai volontari, si svolgerà oggi, domenica 3 settembre (si consiglia la prenotazione) che, da quest'anno, grazie ai volontari dell’AmiSaL sono svolte in italiano, francese e in inglese, così da soddisfare appieno anche i visitatori stranieri.

Info: www.facebook.com/SantuarioSantaLuciaVillanova