Ceva suggella il gemellaggio con Le Val in Provenza

Una delegazione di cebani si è recata a Le Val, cittadina della Provenza gemellata con Ceva. Un incontro che l’Amministrazione comunale ritiene estremamente positivo, visto che rientrano nelle finalità comuni, che prevedono l'interscambio di cittadini per manifestazioni socio-culturali, al fine di raggiungere obiettivi di pace e di crescita civile e sociale.

“Non si può capire fino in fondo il senso di un gemellaggio finché non viene condiviso il vero spirito della località gemella – spiega l’assessore Silvia Piccardo -. Domenica 3 settembre si è celebrata a Le Val la 'Foir a la saucisse' che ha origine nel lontano 1628. Partecipare e' un insieme di emozioni. Innanzitutto c’è sicuramente la commozione quando le persone, vedendo il tricolore della fascia, si avvicinano per raccontare delle proprie origini, dei nonni che arrivano dall'Italia e di una nostalgia che non può essere nascosta. Una bella festa, anche divertente e molto partecipata. Ritroveremo gli amici di Le Val in occasione della Mostra del Fungo e sara' un vero piacere contraccambiare la calorosa ospitalità”.