Sacco della plastica divelto e rifiuti sparsi sul marciapiede di piazza Galimberti

Rifiuti di plastica a terra in piazza Galimberti, nei pressi della tabaccheria, sul lato opposto rispetto al tribunale. Un sacchetto conferito per la raccolta ma totalmente smembrato, con tutto il suo contenuto sparso.

Succede sempre che i sacchetti della palazzina che affaccia su quella porzione di piazza vengano lasciati sul marciapiede, quasi sempre la sera precedente, per poi essere raccolti in base alla tipologia e al giorno. Altrettanto spesso, ci spiegano, i residenti hanno chiesto un bidone chiuso, proprio per evitare che, nella notte, capitino queste cose.

"La raccolta porta a porta nel centro storico avviene nel pomeriggio (con questo appalto) - spiega l'assessore all'Ambiente Gianfranco Demichelis. I cittadini devono esporre i propri rifiuti in maniera ordinata entro le ore 13 (preferibilmente in tarda mattinata). Per quanto riguarda la richiesta del cassonetto, se hanno il cortile privato noi lo consegniamo senza problemi. Con l'avvio del nuovo appalto, l'orario verrà uniformato al resto di Cuneo".