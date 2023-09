Vandalizzata la targa in memoria di Carlo Vivenza, morto durante l'ascesa alla Cima Nasta in valle Gesso

E' proprio una targa quella di cui si parla sulla pagina: è stata infatti vandalizzata quella in memoria di Carlo Vivenza, commerciante ambulante di Caraglio morto in montagna il 5 agosto del 2021 durante l'ascesa alla Cima Nasta, un tremila in valle Gesso, tra Valdieri e Entracque.

La targa è stata affissa da una delle tre figlie dell'uomo, Alice, lassù dove il padre è deceduto. Ci sono i nomi della moglie e delle tre figlie, che accompagnano la scritta "con tutto il nostro amore". E' proprio Alice a commentare: "Chi ha fatto questo gesto non può definirsi umano, non merita nemmeno che io, le mie sorelle e mia mamma ci sprechiamo in insulti o altro! Farò fare un'altra targhetta in sua memoria e la rimetterò li e lo farò per tutta la vita, se ricapiterà. Grazie per colui che ha messo il post e ci ha avvisato, da me e dalla mia famiglia".

La sua è una reazione comprensibile e legittima, civilissima tra l'altro, con sottesa l'incredulità di fronte ad un tale gesto. Perché violare e sfregiare quella targa? Come si può essere così privi di compassione e di rispetto per il prossimo e per il suo dolore?

La solidarietà per Alice e la condanna per il gesto sono pressoché unanimi nei numerosi commenti, ma inevitabilmente ci riportano al dibattito scatenato proprio dal Cai a giugno scorso, con lo "stop alle croci sulle vette di montagna". Sulla quale erano intervenuti anche personaggi come Reinhold Messner, che aveva detto: "Conserviamo quelle che ci sono, ma basta aggiungerne altre. Le vette delle montagne non devono essere sfruttate per dei messaggi”.

Chi commette questi gesti, in parte lo fa sposando questo pensiero, perché ritiene che apporre una targa significhi violare la montagna. E qualche commento va in questa direzione: "Se lo facessimo tutti, le cime sarebbero dei centri commerciali o dei sacrari".

Sono temi delicati e che toccano la sensibilità di ciascuno.

Resta il fatto che danneggiare la targa in memoria di un defunto è un gesto pessimo, che offende e ferisce nel profondo le persone che hanno amato e perso quella persona.