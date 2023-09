Skiroll, in Val di Fiemme le finali di Coppa del mondo: Emanuele Becchis guida la pattuglia azzurra

La Val di Fiemme ospita nel fine settimana le finali della Coppa del mondo di skiroll.

Il calendario prevede una tre giorni di competizioni seniores e juniores a Ziano con una 10 km in tecnica libera mass start venerdì 8 settembre, seguita il giorno successivo da una sprint, chiusura domenica 10 settembre con la prova sulla distanza in tecnica classica mass start (15 km per gli uomini, 13 km per le donne).

Al via una nutrita pattuglia di azzurri: Matteo Tanel, Emanuele Becchis, Tommaso Dellagiacoma, Michele Valerio, Riccardo Masiero, Jacopo Giardina, Giamarco Gatti, Alberto Dalla Via, Giacomo Schivo, Giovanni Lorenzetti, Riccardo Munari, Antonio Tazzioli, Aksel Artusi, Gabriele Rigaudo, Edoardo Trombetta, Marco Gaudenzio, Alessandro Corradi, Stefano Epis, Tommaso Tozzi, Carlo Cantaloni, Matteo Arlian, Elisa Sordello, Laura Mortagna, Elisa Rossato, Stefania Corradini, Anna Maria Ghiddi, Vanessa Cagnati, Maria Invernizzi, Elisa Segafredo, Anna Morandini, Maria Gismondi, Camilla Crippa, Sabrina Borettaz, Nicole Monsorno, Alba Mortagna, Anna Bolzan, Alessio Berlanda, Matthias Morandini, Francesco Chiaradia, Enrico Sandiuzzi, Davide Piccinini, Lisa Bolzan ed Eugenia Maria Boccardi.

La classifica generale maschile è un affare italiano fra Matteo Tanel (leader provvisorio con 593 punti), seguito da Dellagiacoma con 585, Becchis con 536 e Valerio con 498; fra le donne è derby svedese fra Linn Soemskar (724 punti) e Jackline Lockner (652), con la norvegese Victoria Nitteberg terza a quota 523. La migliroe azzurra è Sordello, quinta con 483 punti. Nella categoria juniores Ghiddi difende il primato fra le donne con 647 punti dagli attacchi delle kazake Mariya Gerachshenko (497 punti) e Yelizaveta Tolmachyova (463).