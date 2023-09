A Neive Borgonuovo, interventi di riqualificazione per 200mila euro

Neive Borgonuovo si rifà il look con diversi interventi di riqualificazione per una cifra di 200 mila euro: in particolare verrà realizzato un dosso in corrispondenza dell’incrocio tra via de Revello e via Pavese, che porta alle scuole.

L’opera va a completare l’intervento complessivo di riqualificazione dell'area, comprendente innanzitutto piazza della Libertà, dove è stata riordinata la circolazione, sono stati creati parcheggi interni e riqualificate le aree verdi.

L'ultima parte degli interventi ha riguardato la realizzazione dei marciapiedi e delle penisole da utilizzare per i dehors in via de Revello.