Cervasca: lavori dell'Italgas in via Passatore e via Cuneo

Sono iniziati sabato 2 settembre, i lavori dell'Italgas per la fresatura e poi asfaltare un tratto di via Passatore a San Bernardo e di via Cuneo a San Defendente dove c'era stata l'estensione di rete. Qualche disagio al traffico mentre saranno così migliorate queste parti di strade molto frequentate.



Ad oggi l'Italgas non ha ancora comunicato le future espansioni di rete, che hanno già richiesto i privati cittadini, con la promozione riservata a loro.