Cuneo, Fantino vuole ripensare il "F.lli Paschiero": "Basta interventi 'a spot'. Ma servono risorse che ora non ci sono"

Si è parlato tanto, nella commissione congiunta tra I e II tenutasi nella serata di ieri (martedì 5 settembre) nella sala del consiglio comunale del municipio di Cuneo, di infrastrutture sportive e dei programmi che l’amministrazione comunale del capoluogo ha destinato all’aggiornamento più recente del Documento Unico di Programmazione (DUP).



Presenti in commissione – oltre, ovviamente, ai presidenti delle due assise e i consiglieri – gli assessori Valter Fantino e Alessandro Spedale e i dirigenti degli uffici tecnici.

Palestra polivalente al Palazzetto: più qualità uguale più attrattiva

Nel DUP - sull’argomento – si parla in maniera esplicita della palestra polivalente al Palazzetto dello Sport, del campo d’atletica “Walter Merlo”, dello stadio “F.lli Paschiero” e dello Sferisterio di piazza Martiri.



La palestra polivalente ha ricevuto dallo stato un finanziamento da circa tre milioni di euro ma l’amministrazione è più che intenzionata a trovarne di altre: “Puntiamo al miglioramento qualitativo della palestra, ma non ‘solo’ a quello come lo Stato ha pensato con questo stanziamento – ha commentato Fantino - . L’idea è migliorare ancora lo stato di una palestra che, così vicina al nostro Palazzetto, può diventare appetibile ai ritiri della nazionale (con il corollario di sponsorizzazione turistica del territorio che questo potrebbe comportare)”.



Il Palazzetto dello Sport verrà anche coinvolto – o almeno questa è l’intenzione – in un intervento di riasfaltatura (non urgente ma mai realizzato dal 1992) delle proprie aree interne. Inoltre (e questo è stato segnalato, sempre da Fantino, nella discussione di una delle due variazioni di bilancio presentate) verranno destinati 170.000 euro dal ‘fondo Fraccaro’ per la sostituzione dei corpi illuminanti, funzionanti ma vecchi e a consumo troppo alto, del campo, delle tribune e dei passaggi; si porteranno i corpi illuminanti da 66 a 28 circa, con una spesa annua media di 3.072 euro.



Riguardo al campo d’atletica la progettualità dell’amministrazione riguarderebbe il rifacimento dell’illuminazione ancora non adeguata: il completamento di un lavoro già iniziato e non concluso, dal costo non superiore ai 45-50.000 euro.

Fantino: "Il Paschiero va ripensato. Ma ora non abbiamo risorse"

Più approfondito, in sede di commissione, il dibattito riguardante lo stadio e lo Sferisterio.



L’assessore Fantino ha diviso la discussione sul “Paschiero” in due parti: la prima riguardante l’aspetto sportivo più stretto e la seconda lo stato della struttura vera e propria. “Dal punto di vista sportivo non c’è alcun impedimento o situazione grave da risolvere per ospitare le categorie attuali – ha detto - ; dobbiamo principalmente concentrarci sullo stato ‘di salute’ del fondo del campo. Altro discorso, invece, quello che riguarda la struttura. Che è, inutile negarlo, vetusta. Ad oggi non abbiamo fondi per poter intervenire subito e siamo in cerca di bandi utili ma dev’essere chiaro che l’idea è ripensare lo stadio, intervenire con una progettualità ampia (da realizzare a blocchi) e non con operazioni ‘a spot’: altrimenti si buttano soldi e si prende in giro la gente”.



Ma è sullo Sferisterio di piazza Martiri che l’assessore ha “alzato la voce”, chiedendo a gran voce la presentazione il più urgentemente possibile di una progettualità concreta che intervenga sul muro e sulla rete della struttura mantenendola in loco: “Non il progetto dell’architetto Cremaschi di cui si era parlato anni fa, ma un’idea nuova che stiamo aspettando e che sollecito. Sottolineando anche che la nostra pazienza ha dei limiti”.