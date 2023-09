Vinadio: domani chiusura per bitumatura della strada a Bagni

Informaimo i nostri lettori che, causa di lavori di bitumatura di un tratto della strada provinciale 238 a Bagni di Vinadio previsti per giovedì 7 settembre, non sarà possibile transitare nel centro abitato di Bagni davanti all’hotel Corborant a partire dalle ore 8 e per tutta la giornata.



La Provincia ha emesso un’ordinanza di chiusura al traffico al km 4,700 in corrispondenza del cantiere, non essendoci percorsi alternativi.



La chiusura sarà gestita direttamente dall’impresa appaltatrice Edilscavi di Cuneo.