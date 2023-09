Cuneo: oggi la giornata di formazione e aggiornamento per gli agenti della Locale

Nella giornata di oggi, giovedì 7 settembre, gli agenti del Comando di Polizia Locale del Comune di Cuneo e di altri comuni della provincia hanno preso parte a “PACTESUR” (Protect Allied Cities against TErrorism in Securing Urban aReas), progetto di formazione e aggiornamento sulla sicurezza urbana.



Nato da un’iniziativa della Commissione Europea a seguito degli attentati terroristici verificatisi in Francia e Belgio negli anni scorsi, ha inizialmente visto protagoniste le città di Nizza, Liegi, e Torino. Successivamente, il progetto è stato riconfermato e ampliato ai capoluoghi di provincia piemontesi grazie alla rete EFUS (European Forum for Urban Security) e alla partnership tra ANCI Piemonte e Regione Piemonte.



L’incontro, svoltosi nella palestra Cantore, è stato suddiviso in due parti: una teorica relativa alle normative vigenti in termini di sicurezza e una pratica attraverso la trasmissione di tecniche di difesa e di gestione delle criticità, anche sul piano psicologico, in scenari di degrado.



Così la sindaca Patrizia Manassero (Sicurezza) e l’assessora Cristina Clerico (Polizia Locale): “L’iniziativa si inserisce nella serie di azioni che stiamo mettendo in campo per contrastare le criticità presenti in alcune parti della città, tra cui corso Giolitti/stazione, piazza Boves e piazza della Costituzione. In questo senso continua il lavoro con il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura insieme a tutte le forze dell’ordine, per una presenza capillare e interventi mirati sul territorio comunale”.