Sabato a Cuneo va in scena "La Tosca" di Giacomo Puccini [VIDEO]

Andrà in scena sabato 9 settembre ore 21 nel suggestivo complesso monumentale di San Francesco “La Tosca” di Giacomo Puccini. L’opera verrà eseguita nella sua versione completa, in tre atti.



Il cast guidato dal regista Alfonso De Filippis, vedrà come protagonista la soprano americana Lang Michelle Nixon, nipote del presidente Nixon, una delle vincitrici della V edizione del Concorso lirico Enzo Sordello e il tenore Dario Prola nel ruolo di Cavaradossi.



Ecco l’intervista realizzata durante il primo giorno di prove:

Personaggi e interpreti

Tosca - Lang Michelle Nixon,

Cavaradossi - Dario Prola,

Scarpia - Lorenzo Battaggion,

Sacrestano – Marco Sportelli,

Spoletta - Giancarlo Fabbri,

Angelotti – Alessandro Agostinacchio,

Sciarrone - Giorgio Rossi,

carceriere - Giovanni Battaglino,

pastorello - Ginevra Anghilante



Orchestra Filarmonica del Piemonte - direttore Aldo Salvagno

Coro Mario Braggio di Torino - direttore Gianluca Fasano

Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi di Cuneo direttrici Elda Giordana e Nina Monaco

Direttore di palcoscenico Angel Pazos dell’associazione lirica Luis Mariano (Irun – Spagna)

Direttore Artistico Roberto Punzi



L’allestimento è in coproduzione con Asociación Lìrica Luis Mariano de Irun (España) e Ópera Na Academia e Na Cidade do Porto - Associação Cultural (Portugal), Amici per la Musica di Cuneo e si è avvalso della collaborazione del Liceo musicale Bianchi Virginio, Accademia G. Toselli, Maison de la Danse e AFP di Cuneo.



L’evento fa parte della Rassegna Cuneo Classica Festival, promossa dal Comune di Cuneo e organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Fondazione CRT e della Fondazione CRC.



L’altro appuntamento sarà il 12 ottobre al Teatro Toselli con “Le nozze di Figaro”.



I biglietti sono in vendita: online sul sito www.promocuneo.it in Promocuneo, Corso Kennedy, 5 f venerdì 1° settembre dalle ore 16 alle ore 18

Info: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it