La Provincia investe 70 milioni per l’edilizia scolastica superiore, Robaldo: "Cifra mai raggiunta prima"

“Anche per la Provincia, come per voi studenti, quello che sta per iniziare sarà un nuovo anno scolastico importante e impegnativo. Oltre alla normale gestione degli oltre 70 edifici scolastici su tutto il territorio della Granda, saremo chiamati nei prossimi due anni a investire importanti risorse che arrivano dai fondi Pnrr con una serie di cantieri. Alcuni li abbiamo già conclusi in queste settimane, altri sono in corso di realizzazione. Ci aspettano quindi grandi sforzi per potervi dare scuole sicure, belle e funzionali. Ma li affronteremo insieme a voi ragazzi, con fiducia e speranza, perché vediamo che l’impegno viene sempre premiato quando si lavora (o si studia) con passione e serietà”.

Così il presidente della Provincia Luca Robaldo, nel salutare gli studenti che lunedì 11 settembre riprenderanno l’attività scolastica, ha ricordato il periodo che attende l’ente, chiamato a investire, in sinergia con altri enti e istituzioni: “Sono oltre 70 milioni di euro per l’edilizia scolastica superiore, una cifra finora mai raggiunta in così poco tempo”.

Di seguito un elenco sintetico dei cantieri per le scuole.

Interventi conclusi. Nuovo edificio scolastico a Verzuolo destinato all’Itis per il quale sono in corso gli ultimi lavori di collaudo e pulizia. E’ costato 8,5 milioni di euro e sarà consegnato a inizio ottobre. Nuova palestra di Mondovì (costo 2,6 milioni) realizzata in via della Polveriera dove sorgerà anche il nuovo Istituto Tecnico “Baruffi”. Ad Alba, ex caserma Govone, sono stati completati e consegnati i nuovi locali del sottotetto (1,5 milioni) dove troveranno posto i nuovi laboratori del Liceo “Gallizio”. Nelle varie scuole superiori si sono conclusi gli interventi sulla sicurezza anti sfondellamento dei soffitti co-finanziati dalla Fondazione Crc con un contributo di 250 mila euro, oltre a fondi provinciali. Alla ex caserma Musso di Saluzzo si stanno completando i lavori sui cosiddetti “bassi fabbricati” che saranno adibiti come locali polifunzionali del Liceo Scienze Umane (costo 1,7 milioni).

Lavori in corso. Sono partiti gli scavi e i lavori per l’ampliamento dell’Itis “Vallauri” di Fossano e la sistemazione dei laboratori (costo 7 milioni di euro). A Cuneo è stato consegnato il cantiere per la costruzione diu un nuovo edificio scolastico nell’area dell’ex Provveditorato agli Studi che sarà abbattuto ad ottobre. Qui troverà collocazione l’Istituto professionale “Grandis” per un costo di 19,5 milioni di euro. A Bra sta per essere consegnato il

cantiere per la costruzione di una scuola nuova che sostituirà il vecchio “Guala” per una spesa di circa 13 milioni di euro. Si sta lavorando a Cuneo alla messa in sicurezza e adeguamento antisismico al Liceo Classico (3 milioni) e alle Magistrali (2,2 milioni), così come a Savigliano all’Istituto “Arimondi” (costo 3 milioni). Per tutti e tre gli interventi la Provincia ha stipulato accordi con privati o utilizzando suoi locali pubblici per ospitare gli studenti impossibilitati a frequentare le aule temporaneamente inagili. A Grinzane intervento di adeguamento ed efficientamento energetico all’Istituto Enologico (costo 2,3 milioni di euro). In questi giorni è in corso l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione delle nuove palestre a Alba per il Liceo Scientifico e Artistico (2,6 milioni) e a Bra per l’Istituto “Mucci” (2 milioni), così come per i lavori di adeguamento sismico all’Istituto “Ancina” di Fossano (4,8 milioni di euro). Il 13 settembre saranno aperte le buste per assegnare l’appalto dei lavori di costruzione della nuova palestra a Dronero che sarà a servizio dell’Istituto Alberghiero (2,6 milioni di euro). Sono 7 le ditte che hanno partecipato alla gara per la costruzione del nuovo “Baruffi” di Mondovì e i lavori saranno aggiudicati entro il 20 settembre, per un impegno di spesa di 13 milioni di euro. In questi giorni si stanno svolgendo le procedure per la gara di affidamento dei lavori per la palestra di Barge che sarà ad usi dell’Istituto Alberghiero (2,8 milioni).

Attività di manutenzione. Durante l’anno sono stati eseguiti numerosi lavori minori di manutenzione degli edifici scolastici su tutta la Granda che complessivamente ammonta a circa 1,7 milioni di euro. A titolo di esempio rifacimenti di impianti e servizi igienici all’Istituto Guala di Bra, all’Istituto Sacra Famiglia di Cuneo, interventi di manutenzione sugli impianti elettrici in vari istituti, così come per riparazioni di serramenti, tinteggiature e sistemazioni pavimentazione. Sono state affrontate le conseguenze della grandinata che a luglio ha colpito vari istituti scolastici di Alba e, in particolare, l’Enologico “Umberto I”. Sono stati conclusi i lavori di adeguamento normativo in diversi Istituti e presentate le relative pratiche antincendio.